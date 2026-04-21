Apple Sports arrive timidement sur CarPlay (et autres nouveautés)

Widgets dans CarPlay

iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay

La météo fait son entrée en Formule 1

Apple prépare aussi la Coupe du monde 2026

Qu'en penser ?



Avec cette mise à jour, Apple ne révolutionne pas son application Sports, mais affine son positionnement. Avant cette mise à jour, Apple Sports n’était pas intégré à CarPlay. Il n’existait ni app dédiée ni widgets permettant d’afficher directement les scores ou infos sportives dans l’interface embarquée. Mais concrètement, il n'y a pas d’accès direct aux matchs ou scores dans CarPlay, pas de widgets sportifs dans le Dashboard

et seulement des solutions indirectes (Siri, notifications iPhone, apps tierces).



Entre widgets plus accessibles, intégration dans CarPlay et enrichissement des données, la firme construit patiemment un service cohérent et intégré à son écosystème. Une approche discrète, mais typique d’Apple, qui pourrait finir par s’imposer à mesure que les usages mobiles — et embarqués — prennent le dessus.

C’est sans doute la nouveauté la plus visible : Apple introduit de nouveaux formats de widgets plus compacts pour suivre les scores et les résultats en un coup d’œil., une évolution rendue possible avec iOS 26. Il suffit de switcher vers la droite jusqu’au Dashboard pour afficher ces informations directement sur l’écran de la voiture.L’idée est simple :Un usage particulièrement pertinent en mobilité, même si Apple reste fidèle à sa logique d’interface épurée et non intrusive.Parmi les autres ajouts intéressants, on note. Ainsi les utilisateurs peuvent désormais consulter des données comme lade la piste ou la, des éléments clés dans cette discipline où les conditions influencent directement les performances.L’application permet déjà de suivre ses équipes favorites et de consulter les groupes avant le début de la compétition, prévu en juin. Une manière pour Apple d’anticiper un événement mondial majeur et d’ancrer son app comme un point d’entrée central pour le suivi sportif., mais elle continue de s’enrichir progressivement. Disponible sur iPhone dans plusieurs régions (Amérique du Nord, Europe, Amérique latine), elle propose déjà scores, classements et statistiques pour de nombreuses ligues, de la NBA à la Premier League en passant par la F1 et la Ligue 1.