Apple Sports arrive timidement sur CarPlay (et autres nouveautés)
Par Laurence - Publié le
Apple continue de faire évoluer son app Apple Sports avec une mise à jour 3.10 qui apporte deux nouveautés concrètes : des widgets plus flexibles — y compris dans CarPlay — et l’arrivée d’informations météo pour les courses de Formule 1.
C’est sans doute la nouveauté la plus visible : Apple introduit de nouveaux formats de widgets plus compacts pour suivre les scores et les résultats en un coup d’œil. Ces widgets s’intègrent désormais aussi dans CarPlay, une évolution rendue possible avec iOS 26. Il suffit de switcher vers la droite jusqu’au Dashboard pour afficher ces informations directement sur l’écran de la voiture.
L’idée est simple : permettre de garder un œil sur ses équipes ou compétitions préférées sans avoir à ouvrir l’application. Un usage particulièrement pertinent en mobilité, même si Apple reste fidèle à sa logique d’interface épurée et non intrusive.
Parmi les autres ajouts intéressants, on note l’intégration des conditions météo pour chaque Grand Prix de Formule 1. Ainsi les utilisateurs peuvent désormais consulter des données comme la température de la piste ou la vitesse du vent, des éléments clés dans cette discipline où les conditions influencent directement les performances. Un détail qui enrichit l’expérience pour les fans, en rapprochant l’app d’outils plus spécialisés.
Apple profite également de cette mise à jour pour mettre en avant la Coupe du monde de football 2026. L’application permet déjà de suivre ses équipes favorites et de consulter les groupes avant le début de la compétition, prévu en juin. Une manière pour Apple d’anticiper un événement mondial majeur et d’ancrer son app comme un point d’entrée central pour le suivi sportif.
Lancée en 2024, Apple Sports reste encore relativement discrète face aux mastodontes du secteur, mais elle continue de s’enrichir progressivement. Disponible sur iPhone dans plusieurs régions (Amérique du Nord, Europe, Amérique latine), elle propose déjà scores, classements et statistiques pour de nombreuses ligues, de la NBA à la Premier League en passant par la F1 et la Ligue 1.
Avec cette mise à jour, Apple ne révolutionne pas son application Sports, mais affine son positionnement. Avant cette mise à jour, Apple Sports n’était pas intégré à CarPlay. Il n’existait ni app dédiée ni widgets permettant d’afficher directement les scores ou infos sportives dans l’interface embarquée. Mais concrètement, il n'y a pas d’accès direct aux matchs ou scores dans CarPlay, pas de widgets sportifs dans le Dashboard
et seulement des solutions indirectes (Siri, notifications iPhone, apps tierces).
Entre widgets plus accessibles, intégration dans CarPlay et enrichissement des données, la firme construit patiemment un service cohérent et intégré à son écosystème. Une approche discrète, mais typique d’Apple, qui pourrait finir par s’imposer à mesure que les usages mobiles — et embarqués — prennent le dessus.
Widgets dans CarPlay
C’est sans doute la nouveauté la plus visible : Apple introduit de nouveaux formats de widgets plus compacts pour suivre les scores et les résultats en un coup d’œil. Ces widgets s’intègrent désormais aussi dans CarPlay, une évolution rendue possible avec iOS 26. Il suffit de switcher vers la droite jusqu’au Dashboard pour afficher ces informations directement sur l’écran de la voiture.
L’idée est simple : permettre de garder un œil sur ses équipes ou compétitions préférées sans avoir à ouvrir l’application. Un usage particulièrement pertinent en mobilité, même si Apple reste fidèle à sa logique d’interface épurée et non intrusive.
iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay
La météo fait son entrée en Formule 1
Parmi les autres ajouts intéressants, on note l’intégration des conditions météo pour chaque Grand Prix de Formule 1. Ainsi les utilisateurs peuvent désormais consulter des données comme la température de la piste ou la vitesse du vent, des éléments clés dans cette discipline où les conditions influencent directement les performances. Un détail qui enrichit l’expérience pour les fans, en rapprochant l’app d’outils plus spécialisés.
Apple prépare aussi la Coupe du monde 2026
Apple profite également de cette mise à jour pour mettre en avant la Coupe du monde de football 2026. L’application permet déjà de suivre ses équipes favorites et de consulter les groupes avant le début de la compétition, prévu en juin. Une manière pour Apple d’anticiper un événement mondial majeur et d’ancrer son app comme un point d’entrée central pour le suivi sportif.
Lancée en 2024, Apple Sports reste encore relativement discrète face aux mastodontes du secteur, mais elle continue de s’enrichir progressivement. Disponible sur iPhone dans plusieurs régions (Amérique du Nord, Europe, Amérique latine), elle propose déjà scores, classements et statistiques pour de nombreuses ligues, de la NBA à la Premier League en passant par la F1 et la Ligue 1.
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Avec cette mise à jour, Apple ne révolutionne pas son application Sports, mais affine son positionnement. Avant cette mise à jour, Apple Sports n’était pas intégré à CarPlay. Il n’existait ni app dédiée ni widgets permettant d’afficher directement les scores ou infos sportives dans l’interface embarquée. Mais concrètement, il n'y a pas d’accès direct aux matchs ou scores dans CarPlay, pas de widgets sportifs dans le Dashboard
et seulement des solutions indirectes (Siri, notifications iPhone, apps tierces).
Entre widgets plus accessibles, intégration dans CarPlay et enrichissement des données, la firme construit patiemment un service cohérent et intégré à son écosystème. Une approche discrète, mais typique d’Apple, qui pourrait finir par s’imposer à mesure que les usages mobiles — et embarqués — prennent le dessus.