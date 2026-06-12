Amazon repense complètement l'interface de l'Echo Hub
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon déploie une mise à jour gratuite pour l'Echo Hub, son panneau de contrôle domotique vendu 199,99 euros. Au programme, un écran d'accueil entièrement personnalisable, des tuiles qu'on redimensionne à sa guise et l'arrivée de la recherche vidéo de Ring, qui fouille les images de vos caméras en langage naturel. Alexa+ s'invite aussi, avec ses résumés.
L'interface de l'Echo Hub n'avait pratiquement pas bougé depuis son lancement début 2024, et il fallait composer avec un tableau de bord figé qui décidait un peu à votre place de ce qui méritait d'apparaître. La mise à jour change ça du tout au tout, puisque l'accueil s'organise désormais en groupes par pièce ou par fonction, du genre "Chambre", "Rez-de-chaussée" ou "Climat", qu'un appui long permet de modifier et qu'un simple tap pilote d'un bloc. Le reste se règle au doigt : les sections se réorganisent par glisser-déposer, les tuiles des appareils que vous utilisez le plus s'agrandissent, et vos routines favorites remontent sur l'accueil pour se lancer en un geste. Amazon a aussi soigné les détails. Les trois petits points de chaque tuile ouvrent des réglages plus précis, avec une gradation de 0 à 100 % sur les lampes et une roue de couleurs pour les ampoules compatibles, et les groupes créés sur le Hub se retrouvent dans l'application Alexa comme à la voix.
Le Hub récupère au passage Ring Video Search, cette recherche qui passe vos enregistrements de caméras au crible à partir d'une simple phrase, du style
Bonne nouvelle, l'Echo Hub est bien vendu chez nous, à 199,99 euros. L'appareil lui-même ne bouge pas : toujours le même écran tactile de 8 pouces, à poser ou à fixer au mur, compatible Matter, Thread et Zigbee. La mise à jour ne coûte rien, une notification s'affichera en haut de l'écran et un appui suffit. Pour la partie IA, il faudra par contre sortir le portefeuille. Ring Video Search est réservé aux abonnés Ring Home Premium, et Alexa+, arrivé en France fin mai en accès anticipé, est inclus avec Prime ou facturé 22,99 euros par mois. Sans ces abonnements, vous profiterez quand même de toute la nouvelle interface.
Cette refonte arrive tard, mais elle corrige le vrai point faible d'un produit plutôt bien né. Un panneau mural à 200 euros qui ne laissait pas choisir ce qui s'affiche à l'écran, c'était quand même un comble. Reste cette manie d'empiler les abonnements, Prime d'un côté, Ring Home Premium de l'autre, pour exploiter pleinement un appareil déjà payé.
Un écran d'accueil enfin personnalisable
L'interface de l'Echo Hub n'avait pratiquement pas bougé depuis son lancement début 2024, et il fallait composer avec un tableau de bord figé qui décidait un peu à votre place de ce qui méritait d'apparaître. La mise à jour change ça du tout au tout, puisque l'accueil s'organise désormais en groupes par pièce ou par fonction, du genre "Chambre", "Rez-de-chaussée" ou "Climat", qu'un appui long permet de modifier et qu'un simple tap pilote d'un bloc. Le reste se règle au doigt : les sections se réorganisent par glisser-déposer, les tuiles des appareils que vous utilisez le plus s'agrandissent, et vos routines favorites remontent sur l'accueil pour se lancer en un geste. Amazon a aussi soigné les détails. Les trois petits points de chaque tuile ouvrent des réglages plus précis, avec une gradation de 0 à 100 % sur les lampes et une roue de couleurs pour les ampoules compatibles, et les groupes créés sur le Hub se retrouvent dans l'application Alexa comme à la voix.
Et l'IA dans tout ça ?
Le Hub récupère au passage Ring Video Search, cette recherche qui passe vos enregistrements de caméras au crible à partir d'une simple phrase, du style
montre-moi les animaux dans le jardin cette semaine, et qui vous évite de faire défiler des heures de vidéo pour retrouver un moment précis. Alexa+ complète le tout en résumant directement sur l'écran les événements repérés par vos caméras, comme le passage d'un livreur dans l'après-midi. Ces fonctions existaient déjà dans l'application Ring. Sur un panneau fixé au mur du salon, consultable d'un coup d'oeil en passant, elles deviennent nettement plus utiles.
Et en France ?
Bonne nouvelle, l'Echo Hub est bien vendu chez nous, à 199,99 euros. L'appareil lui-même ne bouge pas : toujours le même écran tactile de 8 pouces, à poser ou à fixer au mur, compatible Matter, Thread et Zigbee. La mise à jour ne coûte rien, une notification s'affichera en haut de l'écran et un appui suffit. Pour la partie IA, il faudra par contre sortir le portefeuille. Ring Video Search est réservé aux abonnés Ring Home Premium, et Alexa+, arrivé en France fin mai en accès anticipé, est inclus avec Prime ou facturé 22,99 euros par mois. Sans ces abonnements, vous profiterez quand même de toute la nouvelle interface.
On en dit quoi ?
Cette refonte arrive tard, mais elle corrige le vrai point faible d'un produit plutôt bien né. Un panneau mural à 200 euros qui ne laissait pas choisir ce qui s'affiche à l'écran, c'était quand même un comble. Reste cette manie d'empiler les abonnements, Prime d'un côté, Ring Home Premium de l'autre, pour exploiter pleinement un appareil déjà payé.