Amazon repense complètement l'interface de l'Echo Hub

On en dit quoi ?



Cette refonte arrive tard, mais elle corrige le vrai point faible d'un produit plutôt bien né. Un panneau mural à 200 euros qui ne laissait pas choisir ce qui s'affiche à l'écran, c'était quand même un comble. Reste cette manie d'empiler les abonnements, Prime d'un côté, Ring Home Premium de l'autre, pour exploiter pleinement un appareil déjà payé.