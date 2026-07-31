Test du MOVA V70 Ultra Complete : le robot aspirateur qui a le bras long

Un bras de 16 cm qui change tout

Ce que ça donne sous un meuble bas

Sur tapis, il fait le tri tout seul

La station EcoCyclone sans sac

Lavage à 100 °C, séchage à 70 °C

Franchissement, navigation et application

Autonomie et entretien

On en dit quoi ?



C'est le robot le plus convaincant que j'ai eu entre les mains, et de loin. Le MaxiReachX n'est pas un argument de fiche technique, c'est une fonction qu'on constate sur le sol, le long des plinthes et sous les meubles bas où les autres abandonnent. Ajoutez une station sans sac qu'on ne remplacera jamais, un lavage à 100 degrés qui rend les serpillières vraiment propres, un franchissement de 9 cm et une application complète sans être illisible, et vous obtenez un appareil qui fait presque tout à votre place.

Avec son bras qui déloge enfin la crasse là où tous les autres robots déclarent forfait, sa station sans sac et son lavage à 100 degrés, le V70 Ultra Complete coche à peu près toutes les cases qu'on pouvait espérer d'un robot aspirateur en 2026.À 1 399 euros, ce n'est clairement pas un achat impulsif, mais c'est le prix d'un appareil qui fait le ménage à votre place, pour de vrai, y compris sous les meubles où personne n'ose regarder.