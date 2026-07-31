Test du MOVA V70 Ultra Complete : le robot aspirateur qui a le bras long
Par Vincent Lautier - Publié le
Le MOVA V70 Ultra Complete est le premier robot aspirateur laveur capable de déporter sa serpillière jusqu'à 16 cm sur le côté. Je l'ai testé pendant deux grosses semaines, sur carrelage, parquet et tapis, avec tout un tas de saletés. Le résultat est franchement au-dessus du lot.
Depuis des années, le défaut structurel des robots aspirateurs est toujours le même. Ils sont ronds, les pièces sont carrées, et il reste systématiquement une bande de saleté le long des plinthes et sous les meubles bas, que les constructeurs tentent vaguement de rattraper avec des brosses latérales qui dépassent de deux centimètres et des serpillières qui sortent à peine du châssis.
MOVA a décidé de pousser le curseur beaucoup plus loin avec un système qui répond au doux nom de MaxiReachX, qui fait sortir la serpillière droite jusqu'à 16 cm sur le côté pendant que la brosse latérale se déporte de son côté jusqu'à 12 cm. Sur le papier, j'aurais bien hurlé au gadget, parce qu'on a déjà vu passer pas mal de bras articulés censés tout changer. Dans les faits, c'est clairement fonction la plus utile qu'on ait vue sur un robot depuis longtemps.
Le moment ou c'est le plus visible, c'est quand l'aspirateur passe devant un meuble trop bas. Un modèle classique longe le meuble, nettoie la bande de sol devant, et laisse une zone d'ombre de plusieurs centimètres. Le V70, lui, longe le meuble et pousse sa serpillière dessous, visiblement, sur toute la longueur du passage.
Il n'atteint évidemment pas le fond, on ne vas exagérer, mais la bande non lavée passe de plusieurs centimètres à presque rien, et c'est exactement la zone où la poussière s'accumule. Même constat le long des plinthes et autour des pieds de chaises, où la brosse déportée va chercher les miettes au ras du mur.
Ça ralentit un peu le nettoyage, puisque le robot doit repasser le long des meubles avec des trajectoires supplémentaires, mais ur ce genre de zone, ce qui compte n'est pas de passer vite, c'est de passer tout court.
40 000 Pa/h2]
MOVA annonce jusqu'à 40 000 Pa, un chiffre qu'on ne peut pas vérifier sans banc de mesure mais qui se sent au courant d'air quand l'engin passe à côté de vous. Depuis le début de mon test il a eu droit à un mélange de poussière, de poils d'animaux et de céréales émiettées, réparti jusqu'aux bords.
Le gros du travail est fait au premier passage, y compris sur les particules les plus grosses, puis il effectue un second tour pour être irréprochable. La double brosse conique anti-emmêlement fait elle un travail remarquable : après plusieurs sessions dans un foyer avec plusieurs animaux, les brosses principales étaient pratiquement vierges de poils et cheveux enroulés. Seule la petite roue avant mérite un coup d'œil de temps en temps, comme sur tous les aspirateurs robots
C'est peut-être là que la gestion automatique impressionne le plus, puisque le V70 détecte les surfaces textiles, monte la puissance, relève ses serpillières de 10,5 mm et peut même les laisser dans la station avant une passe d'aspiration seulement. Sur un tapis épais, aucun patin humide ne vient donc traîner sur les fibres.
Le résultat est clair sur les poils et la poussière incrustée, décrochés dès le premier passage, les particules les plus fines demandant parfois une deuxième passe. Rien d'anormal à ce niveau de gamme, et la quantité de poussière récupérée après quelques passages sous un canapé se passe de commentaire.
Voilà l'autre grande nouveauté, et elle m'a autant convaincus que le bras. La station vide le bac du robot après chaque session, mais la poussière ne termine pas sa vie dans un sac jetable : elle atterrit dans un bac amovible de 2 litres, qu'on vide d'un clic et qu'on rince à l'eau claire.
Sur un appareil à 1 399 euros, ne pas dépendre d'un consommable qu'il faut racheter deux ou trois fois par an change, c'est plutôt sympa, et puis ça règle un autre problème, le sac est souvent un point faible de certains aspirateurs haut de gamme, avec des blocages au niveau du vidage parce que les sacs se déplient mal. Là le problème n'existe pas. MOVA annonce jusqu'à 100 jours avant vidage, et la seule précaution à retenir concerne le vidage lui-même, où un peu de poussière fine peut s'échapper au moment de la décrocher.
La station embarque aussi quatre litres d'eau propre pour trois litres et demi d'eau sale, avec deux compartiments à détergent séparés grâce au système DuoSolution qui permet d'alterner entre le multi-surfaces et une solution dédiée aux foyers avec animaux. Ceux qui disposent d'une arrivée d'eau au bon endroit peuvent en plus ajouter un kit d'alimentation, ce qui est assez rare sur ce genre de produit.
Après quelques passages sur des zones franchement dégueulasses, es serpillières étaient dans un état qui aurait découragé bien des stations. Celle du V70 s'en sort très bien, avec un lavage à l'eau chaude jusqu'à 100 degrés servi par une vingtaine de buses de projection, puis un séchage à l'air chaud jusqu'à 70 degrés sur une durée réglable entre une et trois heures.
La bête ressort propre, sèche et immédiatement réutilisable, ce qui est le vrai sujet quand on enchaîne les sessions. Le bac de lavage reste étonnamment propre, les particules grossières étant retenues par un petit filtre à rincer de temps en temps. MOVA avance 99,9999 % de bactéries éliminées grâce au séchage, un chiffre qu'on ne peut pas mesurer, mais l'absence d'odeur après deux semaines semble aller dans ce sens.
Le système StepMaster 2.0 soulève le châssis pour franchir une marche de 4,5 cm, et jusqu'à 9 cm sur deux marches successives, du coup, les rails de baie vitrée et les seuils qui bloquent la plupart des robots ne l'arrêtent pas vraiment, ce qui peut même être un problème si vous ne voulez pas que votre aspirateur se barre dans votre jardin, il faudra peut-être lui délimiter des zonnes.
La navigation repose sur un LiDAR rétractable qui ramène la hauteur à moins de 9 cm et des caméras entraînées à reconnaître environ 300 objets. Il lui est arrivé de s'emmêler dans des rideau qui traîne au sol, mais rien de dramatique.
L'application MOVAhome est dense maisplutôt bien fichue, et laisse régler pièce par pièce la puissance comme l'humidité des serpillières. Détail bien pratique, les commandes sont prises en compte en direct, donc vous augmentez l'humidité en cours de route et le robot s'adapte immédiatement. Il y a aussi un mode Genius Cleaning qui décide tout seul et donne les meilleurs résultats sur sols vraiment sales.
La batterie de 6 400 mAh tient sans difficulté puisque après avoir nettoyé un appartement de 70 m2, en incluant deux passages en mode intensif sur des taches, il restait encore pas mal de charge. La recharge rapide remplit l'appareil en environ deux heures, et le robot reprend son travail là où il s'était arrêté.
L'entretien se limite aux réservoirs, au bac EcoCyclone et au filtre de la station, à rincer régulièrement pour garder toute la puissance d'évacuation.
C'est le robot le plus convaincant que j'ai eu entre les mains, et de loin. Le MaxiReachX n'est pas un argument de fiche technique, c'est une fonction qu'on constate sur le sol, le long des plinthes et sous les meubles bas où les autres abandonnent. Ajoutez une station sans sac qu'on ne remplacera jamais, un lavage à 100 degrés qui rend les serpillières vraiment propres, un franchissement de 9 cm et une application complète sans être illisible, et vous obtenez un appareil qui fait presque tout à votre place.
Un bras de 16 cm qui change tout
Depuis des années, le défaut structurel des robots aspirateurs est toujours le même. Ils sont ronds, les pièces sont carrées, et il reste systématiquement une bande de saleté le long des plinthes et sous les meubles bas, que les constructeurs tentent vaguement de rattraper avec des brosses latérales qui dépassent de deux centimètres et des serpillières qui sortent à peine du châssis.
MOVA a décidé de pousser le curseur beaucoup plus loin avec un système qui répond au doux nom de MaxiReachX, qui fait sortir la serpillière droite jusqu'à 16 cm sur le côté pendant que la brosse latérale se déporte de son côté jusqu'à 12 cm. Sur le papier, j'aurais bien hurlé au gadget, parce qu'on a déjà vu passer pas mal de bras articulés censés tout changer. Dans les faits, c'est clairement fonction la plus utile qu'on ait vue sur un robot depuis longtemps.
Ce que ça donne sous un meuble bas
Le moment ou c'est le plus visible, c'est quand l'aspirateur passe devant un meuble trop bas. Un modèle classique longe le meuble, nettoie la bande de sol devant, et laisse une zone d'ombre de plusieurs centimètres. Le V70, lui, longe le meuble et pousse sa serpillière dessous, visiblement, sur toute la longueur du passage.
Il n'atteint évidemment pas le fond, on ne vas exagérer, mais la bande non lavée passe de plusieurs centimètres à presque rien, et c'est exactement la zone où la poussière s'accumule. Même constat le long des plinthes et autour des pieds de chaises, où la brosse déportée va chercher les miettes au ras du mur.
Ça ralentit un peu le nettoyage, puisque le robot doit repasser le long des meubles avec des trajectoires supplémentaires, mais ur ce genre de zone, ce qui compte n'est pas de passer vite, c'est de passer tout court.
40 000 Pa/h2]
MOVA annonce jusqu'à 40 000 Pa, un chiffre qu'on ne peut pas vérifier sans banc de mesure mais qui se sent au courant d'air quand l'engin passe à côté de vous. Depuis le début de mon test il a eu droit à un mélange de poussière, de poils d'animaux et de céréales émiettées, réparti jusqu'aux bords.
Le gros du travail est fait au premier passage, y compris sur les particules les plus grosses, puis il effectue un second tour pour être irréprochable. La double brosse conique anti-emmêlement fait elle un travail remarquable : après plusieurs sessions dans un foyer avec plusieurs animaux, les brosses principales étaient pratiquement vierges de poils et cheveux enroulés. Seule la petite roue avant mérite un coup d'œil de temps en temps, comme sur tous les aspirateurs robots
Sur tapis, il fait le tri tout seul
C'est peut-être là que la gestion automatique impressionne le plus, puisque le V70 détecte les surfaces textiles, monte la puissance, relève ses serpillières de 10,5 mm et peut même les laisser dans la station avant une passe d'aspiration seulement. Sur un tapis épais, aucun patin humide ne vient donc traîner sur les fibres.
Le résultat est clair sur les poils et la poussière incrustée, décrochés dès le premier passage, les particules les plus fines demandant parfois une deuxième passe. Rien d'anormal à ce niveau de gamme, et la quantité de poussière récupérée après quelques passages sous un canapé se passe de commentaire.
La station EcoCyclone sans sac
Voilà l'autre grande nouveauté, et elle m'a autant convaincus que le bras. La station vide le bac du robot après chaque session, mais la poussière ne termine pas sa vie dans un sac jetable : elle atterrit dans un bac amovible de 2 litres, qu'on vide d'un clic et qu'on rince à l'eau claire.
Sur un appareil à 1 399 euros, ne pas dépendre d'un consommable qu'il faut racheter deux ou trois fois par an change, c'est plutôt sympa, et puis ça règle un autre problème, le sac est souvent un point faible de certains aspirateurs haut de gamme, avec des blocages au niveau du vidage parce que les sacs se déplient mal. Là le problème n'existe pas. MOVA annonce jusqu'à 100 jours avant vidage, et la seule précaution à retenir concerne le vidage lui-même, où un peu de poussière fine peut s'échapper au moment de la décrocher.
La station embarque aussi quatre litres d'eau propre pour trois litres et demi d'eau sale, avec deux compartiments à détergent séparés grâce au système DuoSolution qui permet d'alterner entre le multi-surfaces et une solution dédiée aux foyers avec animaux. Ceux qui disposent d'une arrivée d'eau au bon endroit peuvent en plus ajouter un kit d'alimentation, ce qui est assez rare sur ce genre de produit.
Lavage à 100 °C, séchage à 70 °C
Après quelques passages sur des zones franchement dégueulasses, es serpillières étaient dans un état qui aurait découragé bien des stations. Celle du V70 s'en sort très bien, avec un lavage à l'eau chaude jusqu'à 100 degrés servi par une vingtaine de buses de projection, puis un séchage à l'air chaud jusqu'à 70 degrés sur une durée réglable entre une et trois heures.
La bête ressort propre, sèche et immédiatement réutilisable, ce qui est le vrai sujet quand on enchaîne les sessions. Le bac de lavage reste étonnamment propre, les particules grossières étant retenues par un petit filtre à rincer de temps en temps. MOVA avance 99,9999 % de bactéries éliminées grâce au séchage, un chiffre qu'on ne peut pas mesurer, mais l'absence d'odeur après deux semaines semble aller dans ce sens.
Franchissement, navigation et application
Le système StepMaster 2.0 soulève le châssis pour franchir une marche de 4,5 cm, et jusqu'à 9 cm sur deux marches successives, du coup, les rails de baie vitrée et les seuils qui bloquent la plupart des robots ne l'arrêtent pas vraiment, ce qui peut même être un problème si vous ne voulez pas que votre aspirateur se barre dans votre jardin, il faudra peut-être lui délimiter des zonnes.
La navigation repose sur un LiDAR rétractable qui ramène la hauteur à moins de 9 cm et des caméras entraînées à reconnaître environ 300 objets. Il lui est arrivé de s'emmêler dans des rideau qui traîne au sol, mais rien de dramatique.
L'application MOVAhome est dense maisplutôt bien fichue, et laisse régler pièce par pièce la puissance comme l'humidité des serpillières. Détail bien pratique, les commandes sont prises en compte en direct, donc vous augmentez l'humidité en cours de route et le robot s'adapte immédiatement. Il y a aussi un mode Genius Cleaning qui décide tout seul et donne les meilleurs résultats sur sols vraiment sales.
Autonomie et entretien
La batterie de 6 400 mAh tient sans difficulté puisque après avoir nettoyé un appartement de 70 m2, en incluant deux passages en mode intensif sur des taches, il restait encore pas mal de charge. La recharge rapide remplit l'appareil en environ deux heures, et le robot reprend son travail là où il s'était arrêté.
L'entretien se limite aux réservoirs, au bac EcoCyclone et au filtre de la station, à rincer régulièrement pour garder toute la puissance d'évacuation.
On en dit quoi ?
C'est le robot le plus convaincant que j'ai eu entre les mains, et de loin. Le MaxiReachX n'est pas un argument de fiche technique, c'est une fonction qu'on constate sur le sol, le long des plinthes et sous les meubles bas où les autres abandonnent. Ajoutez une station sans sac qu'on ne remplacera jamais, un lavage à 100 degrés qui rend les serpillières vraiment propres, un franchissement de 9 cm et une application complète sans être illisible, et vous obtenez un appareil qui fait presque tout à votre place.
Avec son bras qui déloge enfin la crasse là où tous les autres robots déclarent forfait, sa station sans sac et son lavage à 100 degrés, le V70 Ultra Complete coche à peu près toutes les cases qu'on pouvait espérer d'un robot aspirateur en 2026.À 1 399 euros, ce n'est clairement pas un achat impulsif, mais c'est le prix d'un appareil qui fait le ménage à votre place, pour de vrai, y compris sous les meubles où personne n'ose regarder.