DJI ROMO 2 : votre aspirateur peut enfin tout traiter sans le cloud

On en dit quoi ?



Un robot qui circule chez vous avec une caméra et le plan de chaque pièce en mémoire, c'est à peu près ce qui se fait de plus intrusif en domotique. DJI transforme sa mésaventure de février en argument de vente, c'est de bonne guerre, et le résultat est pour une fois concret plutôt que cosmétique. On aurait quand même aimé pouvoir créer la carte sans passer du tout par le cloud, hélas ce n'est pas prévu. Pour le reste, ce genre de mode hors ligne devrait être la norme de la catégorie.