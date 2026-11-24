Google ferme l'application Nest le 25 janvier, pensez à sauver vos clips vidéo
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a confirmé la fermeture de l'application Nest pour le 25 janvier 2027, sur mobile comme sur le web. Les thermostats, caméras et sonnettes basculeront automatiquement vers Google Home, mais pas tout : les clips vidéo sauvegardés à la main resteront sur le carreau, et les comptes jamais migrés finiront carrément supprimés au printemps.
Racheté par Google en 2014, Nest a gardé son application pendant plus de quinze ans, alors que Google Home gère pourtant les mêmes produits depuis des années. Une cohabitation un peu absurde. Elle se termine donc le 25 janvier 2027, date à partir de laquelle il faudra obligatoirement passer par Google Home pour piloter ses thermostats, caméras, sonnettes, serrures et détecteurs Nest Protect, avec des réglages et des programmations transférés automatiquement, une infrastructure présentée comme plus rapide et plus sûre, des flux de caméras visibles sur un téléviseur ou une montre (pratique), et quelques fonctions dopées à Gemini, forcément.
Attention par contre aux clips vidéo que vous avez sauvegardés manuellement sur home.nest.com au fil des années : ceux-là ne suivront pas, et Google conseille de les récupérer avant le 25 janvier via le bouton "Tout télécharger". L'historique récent lié à un abonnement voyage lui avec les appareils, Dieu merci, et les abonnés Nest Aware de première génération basculeront vers Google Home Premium après un email d'avertissement. Reste le cas des vieux identifiants Nest jamais convertis en compte Google : à partir du 25 mars 2027, ces comptes et toutes leurs données seront supprimés, purement et simplement.
Le calendrier réserve une seconde échéance, le 2 août 2027 cette fois, avec le retrait de Google Assistant des enceintes et écrans connectés au profit de Gemini for Home, que la firme déploie depuis un an. La version de base reste gratuite. Il faudra quand même valider le changement dans Google Home, sans quoi vos enceintes finiront par ne plus vous répondre du tout. Assistant avait déjà quitté les smartphones, les montres Wear OS et Android Auto en septembre dernier.
On ne va pas pleurer une application que Google laissait tranquillement mourir depuis des années, et ce doublon qui n'en finissait pas méritait de disparaître. La vraie mauvaise surprise, c'est le délai : supprimer les comptes et les données dès le 25 mars 2027, deux petits mois après la fermeture, c'est violent pour les utilisateurs distraits. Si un vieil identifiant Nest ou des clips traînent encore chez vous, réglez ça maintenant, pas en janvier.
Si la maison connectée vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Apple Home Collection, qui propose lui aussi caméras, serrures et thermostats, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une migration automatique, ou presque
Racheté par Google en 2014, Nest a gardé son application pendant plus de quinze ans, alors que Google Home gère pourtant les mêmes produits depuis des années. Une cohabitation un peu absurde. Elle se termine donc le 25 janvier 2027, date à partir de laquelle il faudra obligatoirement passer par Google Home pour piloter ses thermostats, caméras, sonnettes, serrures et détecteurs Nest Protect, avec des réglages et des programmations transférés automatiquement, une infrastructure présentée comme plus rapide et plus sûre, des flux de caméras visibles sur un téléviseur ou une montre (pratique), et quelques fonctions dopées à Gemini, forcément.
Pensez à récupérer vos clips vidéo
Attention par contre aux clips vidéo que vous avez sauvegardés manuellement sur home.nest.com au fil des années : ceux-là ne suivront pas, et Google conseille de les récupérer avant le 25 janvier via le bouton "Tout télécharger". L'historique récent lié à un abonnement voyage lui avec les appareils, Dieu merci, et les abonnés Nest Aware de première génération basculeront vers Google Home Premium après un email d'avertissement. Reste le cas des vieux identifiants Nest jamais convertis en compte Google : à partir du 25 mars 2027, ces comptes et toutes leurs données seront supprimés, purement et simplement.
Google Assistant disparaît aussi en 2027
Le calendrier réserve une seconde échéance, le 2 août 2027 cette fois, avec le retrait de Google Assistant des enceintes et écrans connectés au profit de Gemini for Home, que la firme déploie depuis un an. La version de base reste gratuite. Il faudra quand même valider le changement dans Google Home, sans quoi vos enceintes finiront par ne plus vous répondre du tout. Assistant avait déjà quitté les smartphones, les montres Wear OS et Android Auto en septembre dernier.
On en dit quoi ?
On ne va pas pleurer une application que Google laissait tranquillement mourir depuis des années, et ce doublon qui n'en finissait pas méritait de disparaître. La vraie mauvaise surprise, c'est le délai : supprimer les comptes et les données dès le 25 mars 2027, deux petits mois après la fermeture, c'est violent pour les utilisateurs distraits. Si un vieil identifiant Nest ou des clips traînent encore chez vous, réglez ça maintenant, pas en janvier.
Si la maison connectée vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Apple Home Collection, qui propose lui aussi caméras, serrures et thermostats, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.