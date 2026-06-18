Google Home Speaker : la première enceinte sous Gemini arrive en France le 25 juin à 119 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a officialisé la Google Home Speaker, sa première enceinte connectée pensée dès le départ pour Gemini. L'assistant maison remplace ici le vieux Google Assistant. Comptez 119 euros, une sortie le 25 juin dans dix-huit pays dont la France, et des précommandes déjà ouvertes. Avec un détail d'abonnement qui passe moins bien.
Le coeur du produit, c'est Gemini for Home, la version maison de l'assistant de Google, qui prend la place de Google Assistant sur l'appareil. Au menu, dix nouvelles voix qui se veulent plus naturelles et un mode Gemini Live qui permet de tenir une vraie conversation continue, sans répéter Hey Google à chaque phrase. L'enceinte sait aussi piocher dans vos caméras Nest pour vous raconter ce qui s'est passé à la maison pendant votre absence, ou résumer l'activité récente d'une pièce. On quitte la simple commande vocale pour quelque chose de bien plus bavard.
Côté technique, Google reste sobre mais carré. L'enceinte embarque un haut-parleur large bande de 58 mm qui diffuse un son à 360 degrés, trois micros longue portée et un interrupteur physique pour couper le micro, ce qui rassurera les méfiants. Elle se connecte en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4, garde le Google Cast cher aux habitués, et fait même office de routeur Thread pour piloter vos objets connectés. Vous pouvez aussi en associer deux à un Google TV Streamer pour transformer le salon en petit home cinéma. En France, elle arrive en deux coloris, Porcelaine et Vert sauge, contre 99 dollars aux États-Unis.
Reste la question de l'abonnement, et elle dépend de votre situation. Pour profiter pleinement de Gemini Live et des fonctions les plus malines, il faut Google Home Premium. Bonne nouvelle si vous payez déjà un forfait Google AI, puisque l'offre Pro inclut Home Premium en version Standard et l'offre Ultra la version Advanced, sans un centime de plus. Pour les autres, comptez une dizaine d'euros par mois, avec six mois offerts pour tout achat passé avant le 30 septembre 2026. L'enceinte à 119 euros peut donc rester un simple achat, ou devenir la porte d'entrée d'un service mensuel.
L'enterrement de Google Assistant, on le voyait venir, et le faire dans une enceinte propre à 119 euros est plutôt habile. Le son à 360 degrés, les dix voix et la conversation continue donnent envie, surtout face à des Echo qui commencent à dater. Sauf que voilà, l'abonnement qui se réveille au bout de six mois change un peu la donne, et on passe doucement d'un objet qu'on achète à un service qu'on loue. Reste à savoir ce que vaut vraiment Gemini une fois lâché dans le salon, micro coupé ou pas.
Une enceinte taillée pour Gemini
Le coeur du produit, c'est Gemini for Home, la version maison de l'assistant de Google, qui prend la place de Google Assistant sur l'appareil. Au menu, dix nouvelles voix qui se veulent plus naturelles et un mode Gemini Live qui permet de tenir une vraie conversation continue, sans répéter Hey Google à chaque phrase. L'enceinte sait aussi piocher dans vos caméras Nest pour vous raconter ce qui s'est passé à la maison pendant votre absence, ou résumer l'activité récente d'une pièce. On quitte la simple commande vocale pour quelque chose de bien plus bavard.
Ce qu'il y a dans la boite
Côté technique, Google reste sobre mais carré. L'enceinte embarque un haut-parleur large bande de 58 mm qui diffuse un son à 360 degrés, trois micros longue portée et un interrupteur physique pour couper le micro, ce qui rassurera les méfiants. Elle se connecte en Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4, garde le Google Cast cher aux habitués, et fait même office de routeur Thread pour piloter vos objets connectés. Vous pouvez aussi en associer deux à un Google TV Streamer pour transformer le salon en petit home cinéma. En France, elle arrive en deux coloris, Porcelaine et Vert sauge, contre 99 dollars aux États-Unis.
Le hic de l'abonnement
Reste la question de l'abonnement, et elle dépend de votre situation. Pour profiter pleinement de Gemini Live et des fonctions les plus malines, il faut Google Home Premium. Bonne nouvelle si vous payez déjà un forfait Google AI, puisque l'offre Pro inclut Home Premium en version Standard et l'offre Ultra la version Advanced, sans un centime de plus. Pour les autres, comptez une dizaine d'euros par mois, avec six mois offerts pour tout achat passé avant le 30 septembre 2026. L'enceinte à 119 euros peut donc rester un simple achat, ou devenir la porte d'entrée d'un service mensuel.
On en dit quoi ?
L'enterrement de Google Assistant, on le voyait venir, et le faire dans une enceinte propre à 119 euros est plutôt habile. Le son à 360 degrés, les dix voix et la conversation continue donnent envie, surtout face à des Echo qui commencent à dater. Sauf que voilà, l'abonnement qui se réveille au bout de six mois change un peu la donne, et on passe doucement d'un objet qu'on achète à un service qu'on loue. Reste à savoir ce que vaut vraiment Gemini une fois lâché dans le salon, micro coupé ou pas.