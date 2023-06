Batterie : Jackery Explorer 2000 Plus en LFP et EcoFlow PowerOcean, équivalent du Tesla PowerWall

La batterie Jackery 2000 Plus passe en LFP

EcoFlow : batterie solaire domestique PowerOcean

• Un onduleur hybride triphasé EcoFlow

• Batteries EcoFlow LFP (6000 cycles)

• Capacité de 5kWh extensible à 45 kWh (9 packs)

• Puissance de sortie maxi 10 kW

, nous avons notamment chargé un ID.Buzz avec des panneaux solaires associé à une Jackery 2000 Pro (avec succès !). Ce gros bébé était capable de sortir 2000 Watts tout en stockant 2 kWh en interne.Cette nouvelle version 2000 Plus apporte la technologie LiFePO4 qui permet deAutre nouveauté,grâce à un maximum de cinq blocs de batteries de 2 kWh chacun. Jackery rejoint ainsi EcoFlow et Bluetti qui permettaient déjà de chaîner les batteries en série.La batterie peut être, et en 2 heures avec six panneaux solaires Jackery SolarSaga 200W. Vous avez aussi une entrée 12V (allume-cigare) mais il faut presque une journée pour la charger à 100%.Jackery a égalementet une poignée extensible rendant l'ensemble plus facile à manipuler.Enfin, la batterie Jackery 2000 Plus intègreL'ensemble mesure 47,3 x 35,9 x 37,3 cm etÀ l'occasion de son lancement sur le marché,pendant les sept premiers jours d'achat.Leader des batteries et des solutions solaires portablees,. Il s'agit d'une solution de batterie solaire domestique triphasée permettant l'indépendance énergétique de toute la maison.Après le PowerStream , plutôt destiné aux locataires en appartement (test à venir sur Mac4Ever),, façon Tesla PowerWall.des batteries. Il est aussi possible de combiner le système au réseau, et de s'en servir uniquement comme système de secours par exemple.Par ailleurs, EcoFlow intègre à chaque batterie. De plus, des modules de chauffage automatique dans chaque bloc de batterie garantissent le fonctionnement de la batterie lorsque la température est inférieure à -20°C. Enfin, l'ensemble du système est conforme à la norme IP65, ce qui garantit que les maisons des utilisateurs sont alimentées en électricité en permanence, quelles que soient les conditions météorologiques.Enfin, point fort de ce système,. Pour ceux qui ont déjà une installation solaire, Ecoflow propose aussi le PowerOcean DC Fit qui utilise les mêmes packs de batteries que le PowerOcean, et permet à ses packs de batteries de se connecter directement aux systèmes solaires domestiques existants, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un permis de raccordement au réseauLes utilisateurs peuvent s'inscrire avec leur adresse électronique sur le site web d'EcoFlow pour obtenir des devis gratuitement.