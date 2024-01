Des huitres connectées pour sauver le réveillon 2024 #CES2024

Une huitre connectée ou presque !

une possibilité aux industriels et aux institutionnels de surveiller 24 heures sur 24 et sept jours sur sept l'impact de leurs activités sur le milieu aquatique

Qu'est-ce que la valvométrie ?

En effet, après les tempêtes de novembre, certains avaient cru à une pénurie pour Noël mais c'est finalementEt dans ce contexte très particulier, cette startup française pourrait bien sauver le prochaine réveillon !Le système repose sur des capteurs qui vont analyser la qualité de l'eau en temps réel. Ainsi le fabriquant entend proposer. D'abord développé pour la recherche fondamentale, le suivi porte désormais sur la qualité de l'eau dans laquelle les animaux vivent.Ainsi. Il s'agit donc de surveiller quand les coquillages s'ouvrent et se ferment mais aussi s'ils sont agités ou calmes. Ce comportement normalement induit par les marées peut présenter des signes révélateurs de pathologies (et donc d'intoxication chez l'homme).Chaque jour,sera établi avec des émoticones colorées et des courbes de tendance afin de percevoir d'un simple coup d'œil l'état de la qualité de l'eau.