Apple s'intéresse timidement à l'électricité et l'énergie avec HomeKit et iOS 18

L'électricité apparait enfin dans iOS 18 !

Accédez et comprenez facilement votre consommation d'électricité domestique directement depuis l'application Home. Les clients éligibles de la Pacific Gas and Electric Company peuvent connecter leur compte de service public pour consulter leurs informations sur leur consommation d’électricité et leur plan tarifaire.18

Les utilisateurs éligibles incluent les clients de Pacific Gas and Electric qui disposent d'un service électrique résidentiel, y compris les zones desservies par Community Choice Aggregators. Les utilisateurs doivent être le propriétaire du compte d'utilitaire ou l'utilisateur autorisé du compte d'utilitaire.

L'avis de Mac4Ever

Pour autant,. A l'heure des voitures électriques, des panneaux solaires plug&play, des batteries et surtout, des systèmes de stockages intelligents, Apple a pris beaucoup de retard face à des marques comme Zendure, EcoFlow ou Anker.Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, HomeKit peut donc a prioriet pleines, même si les possibilités ont l'air assez limitées pour l'instant.Pour le moment,précise Apple.En clair,, mais la base est là, et il serait assez facile de se connecter à d'autres systèmes.Aujourd'hui se dessine un, le stockage, et les smartmeters... Problème, tout ce petit monde utilise des protocoles et des apps propriétaires, même si certains (comme HomeAssistant) tentent de réconcilier tout de monde -mais au prix d'installations souvent très techniques.Apple aurait donc une carte à jouer avec HomeKit,, de mettre en place des standards, des règles et de pouvoir créer des systèmes intelligents -la voiture qui se recharge uniquement en surproduction solaire et qui renvoie le courant dans la maison le soir, par exemple.