Le widget "énergie" d'iOS 18 est totalement nul

Le widget "énergie" d'iOS 18

Apple a (encore) raté un virage

Pour rappel,, alors même que Tim Cook se targue d'investir massivement dans les énergies propres afin de viser la neutralité carbone en 2030.Nous le déplorions déjà en juin dernier , cette prise en charge se limite en fait à(Pacific Gas & Electric Company), l'équivalent d'EDF-GDF en son temps.Pire que cela, ce qui était censé être une intégration avec l'application Maison n'est en fait, et de les modéliser avec des graphiques aussi peu précis que ceux des applicationsouOn peut simplement. En Europe, on a accès à ces données dans les applications d'EDF, Total etc. dont certains proposent déjà des courbes similaires et même parfois des widgets pour iOS... Bref, rien de vraiment neuf pour le consommateur. (Merci Cyril pour les captures)Il faudra encore, à supposer qu'ils le fassent un jour. Mais pire que cela, ces informations ne sont pas particulièrement utiles en l'état, tant qu'Apple se contente de mettre en forme des consommations, sans pouvoir interagir avec.Par exemple, il aurait été bien plus utile, de créer des condition d'usages entre les différents appareils de la maison... bref, des actions utiles que l'on attend d'un développeur de cette trempe.Plus embêtant encore,. Aujourd'hui, des écosystèmes complets se mettent en place sans Apple :ou encorepour ne pas les nommer, sont désormais capables de faire travailler des marques comme EcoFlow, Zendure, Anker ou encore des fabricants d'onduleurs connectés (APSystem, Hoymiles...) avant des interactions très poussées., tout en les reliant aux objets connectés existants, comme les chauffages, cumulus, pompes à chaleur et radiateurs, désormais pilotables avec des sondes connectées et qui auraient tout intérêt à optimiser leur fonctionnement en fonction des tarifs du réseau ou de l'énergie produire par le logement.