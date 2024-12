Compteur Linky : tout ça pour ça ?

Une technologie sous-utilisée

Des bénéfices pour Enedis, des coûts pour les usagers

(Chez moi ça ne fonctionne à peu près jamais)

Un déploiement inachevé

Des pistes pour améliorer l’impact

Le compteur Linky , capable de mesurer en temps réel la consommation électrique, offre la possibilité aux utilisateurs de repérer les appareils énergivores et d’ajuster leur usage en conséquence. Mais, comme le souligne le rapport, cette fonctionnalité est largement méconnue.C'est d'autant plus gênant que souvent, la fonctionnalité ne fonctionne tout simplement pas, ou mal, avec des messages d'erreurs fréquente sur les pages de suivis de la consommation.Sur le plan financier, Enedis, qui gère la majorité des réseaux de distribution, sort gagnant.Pour les consommateurs, en revanche, les perspectives sont moins réjouissantes. La Cour des comptes met en lumière un report de coûts estimé à 785 millions d’euros, répercutés sur les factures entre 2022 et 2029 via une augmentation du TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité).Si neuf foyers sur dix sont équipés, le déploiement n’est pas terminé partout.Là, seuls 54 % des clients bénéficient du compteur Linky Mais le plus gênant est vraiment sur les usages, les compteurs n’ont vraiment pas rempli toutes leurs promesses.Pour rendre le compteur réellement utile, la Cour des comptes recommande d’intensifier la sensibilisation des consommateurs et de développer des offres tarifaires adaptées.Aujourd’hui c’est loin d’être le cas, les informations à ce sujet sont vraiment trop maigres.