Vous n’avez pas de Linky ? Vous allez payer !

Je ne sais pas vous, mais par chez moi, dans les Cévennes, il y a toujours énormément de personnes qui refusent et militent contre le Linky. Depuis son lancement en 2015, ce compteur, pilotable à distance et permettant de suivre les consommations en temps réel, a suscité de nombreuses polémiques.Ces derniers engendrent des coûts supplémentaires pour Enedis, notamment pour la relève manuelle et le suivi des données.Pour couvrir ces frais, la CRE prévoit d’instaurer une redevance pour les usagers qui refusent l’installation de Linky.Depuis 2023, des pénalités existent pour certains réfractaires. Ceux qui omettent de communiquer leur index de consommation doivent payer 56,88 euros par an.Certaines exemptions seront tout de même appliquées, notamment pour les habitations nécessitant des travaux importants pour adapter le réseau ou les zones où l’installation de Linky est techniquement impossible. On estime que 180 000 compteurs pourraient ainsi être exemptés.Les réticences face à Linky se concentrent sur deux aspects principaux : la vie privée et la santé. Le compteur enregistre des données détaillées sur la consommation électrique , ce qui permettrait potentiellement de déduire les habitudes des occupants d’un logement.Enedis garantit néanmoins l’anonymisation des informations collectées.Concernant les ondes électromagnétiques émises par le Linky , elles sont parfois perçues comme nocives.La CRE annoncera sa décision finale début 2025, lors de la présentation des nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux électriques.Reste à voir si cette mesure parviendra à convaincre les opposants d’adopter le compteur communicant. Faites-vous partie des personnes qui ne se sentent pas à l’aise avec le Linky ?