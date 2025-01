L’indice de durabilité débarque sur les téléviseurs : à quand partout ?

Toujours les mêmes codes couleurs

Alors que l’indice de réparabilité se concentrait sur la possibilité de réparer un appareil (accessibilité des pièces détachées, documentation technique, démontage…), l’indice de durabilité pousse l’analyse plus loin.Résultat ? Une note sur 10 affichée sur une vignette colorée, visible en rayon comme en ligne. Les consommateurs peuvent ainsi, d’un coup d’œil, estimer la longévité d’un produit avant d’acheter.Pour l’instant, seuls les téléviseurs bénéficient de cette nouvelle notation, en attendant les lave-linge à partir d’avril.Une décision attribuée à un blocage européen , la Commission ayant préféré développer son propre système. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?Malgré ces limites, l’arrivée de l’indice est saluée.D’autres restent toutefois prudentes, en dénonçant des critères parfois trop faciles à remplir, en particulier sur les conseils d’entretien basiques affichés par les fabricants.L’impact réel de l’indice sur les comportements d’achat reste à mesurer.Avec l’indice de durabilité, l’ambition est de rendre ces informations plus accessibles et pertinentes, en espérant que cela devienne un critère important pour le grand public.Reste à voir si les fabricants joueront le jeu sur la transparence.En attendant, les téléviseurs inaugurent ce dispositif. Trouveriez-vous ça interessant que cet indice se multiplie sur tous les appareils, par exemple sur les appareils Apple