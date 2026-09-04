BLUETTI FridgePower : cette batterie de 7,5 cm d'épaisseur peut sauver votre réfrigérateur

UNE BATTERIE DE SEULEMENT 7,5 CM D’ÉPAISSEUR

LE RÉFRIGÉRATEUR CONTINUE DE TOURNER EN CAS DE COUPURE

JUSQU’À 8 KWH ET PLUSIEURS JOURS D’AUTONOMIE

À PARTIR DE 1 099 EUROS

QU’EN PENSER ?



FridgePower répond à un usage très précis, mais plutôt pertinent. Au lieu de proposer une énième grosse station d'énergie à transporter, BLUETTI cherche à créer un véritable onduleur domestique discret et permanent, que l'on installe puis que l'on oublie jusqu'à la prochaine coupure.



Son format de 75 mm est probablement son principal argument. À 1 099 euros pour 2 kWh, l'investissement reste néanmoins conséquent si le seul objectif est de sauver quelques aliments lors d'une panne occasionnelle. Son intérêt devient nettement plus évident dans les régions confrontées à des coupures régulières ou pour protéger des équipements qui doivent impérativement rester alimentés.

Les grosses stations d'énergie portables ne sont pas toujours faciles à intégrer dans une cuisine. Avec FridgePower, BLUETTI adopte donc une approche assez différente : transformer la batterie de secours en un appareil suffisamment fin pour se faire oublier.Le boîtier ne mesure queet peut être installé verticalement, horizontalement ou à plat. Il peut ainsi prendre place à proximité du réfrigérateur ou être fixé contre un mur sans occuper trop d'espace.La batterie embarque, avec des cellules LiFePO4, et délivre jusqu'à. De quoi ne pas se limiter au réfrigérateur : BLUETTI évoque également les aquariums, pompes, cafetières ou bouilloires.. Lorsqu'une coupure électrique est détectée, FridgePower bascule sur sa batterie en 10 ms, sans intervention de l'utilisateur.L'objectif est évidemment d'éviter une interruption prolongée du réfrigérateur et donc la décongélation ou la perte des aliments. Le système peut également être intéressant pour certains médicaments nécessitant une conservation au froid. BLUETTI annonce par ailleurs une, afin de conserver autant que possible l'énergie stockée pour une éventuelle panne.Le système est également évolutif. La batteriepermet d'ajouter 2 016 Wh supplémentaires et la configuration peut atteindre environ 8 kWh.Selon BLUETTI, l'autonomie d'un réfrigérateur pourrait ainsi aller d'. Une estimation qui dépendra évidemment énormément du réfrigérateur utilisé et de ses cycles de fonctionnement.Le suivi passe par l'application BLUETTI, qui affiche notamment le niveau de batterie, la recharge et l'état du système. Des alertes peuvent être envoyées en cas de coupure ou de batterie faible. Amazon Alexa, Google Home et Home Assistant sont également pris en charge.En revanche cette solution a un prix !Une batterie BlueCell 200 supplémentaire est affichée à 849 euros. Le pack associant FridgePower, une BlueCell 200 et un écran, soit 4 032 Wh est proposé à 1 999 euros. La configuration avec deux BlueCell 200 atteint 6 048 Wh pour 2 799 euros.