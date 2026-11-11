Black Friday : stockez votre énergie avec les batteries semi-solides Indevolt + code promo

Du 11 au 30 novembre 2026, profitez de nos offres Black Friday exceptionnelles. Saisissez le code promo exclusif MAC4EVER3 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 3 % sur nos deux packs vedettes. Vous rêvez de passer au solaire ? Le Black Friday est le moment idéal.pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 3 % sur nos deux packs vedettes.

1.Pack Ultime

• SolidFlex 3000 Hybrid Pro + SFA3600 + 4 panneaux bifaciaux de 500 W – 5,6 kWh à 2 047 €

Soortgelijke pakketten : SolidFlex 2000 Hybrid + SFA1800*2 + 4 panneaux bifaciaux de 500 W – 5,4 kWh à 1 946 €

2. Pack AC sur mesure

Des offres cumulables pour un achat en toute sérénité



Cadeau à l'achat : recevez une Smart Plug ou un Smart Meter, à votre choix.



Garantie prix 45 jours : si un prix inférieur est constaté après votre achat pendant la période de préchauffage, nous vous remboursons la différence.



• Toutes les offres Indevolt du Black Friday



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Sa puissance AC/DC atteint 3 000 W. Associé à l'extension SFA3600 et à quatre panneaux de 500 W, il optimise votre production. Son API locale ouverte et sa certification Home Assistant (niveau Platine) vous garantissent un contrôle total, sans dépendre du cloud.Il se branche sur une simple prise secteur, sans travaux complexes. Grâce à la technologie BatteryFlex, vous pouvez associer librement des batteries de capacités différentes, anciennes comme neuves, pour supprimer l'effet « goulot d'étranglement ». Piloté via l'application Indevolt, il lisse automatiquement vos pics de consommation.