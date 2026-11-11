Black Friday : stockez votre énergie avec les batteries semi-solides Indevolt + code promo
Article sponsorisé - Publié le
Les factures d’électricité augmentent sans cesse ? Passez au solaire avec Indevolt, la marque allemande spécialisée dans les systèmes faciles à installer. Produisez et stockez votre énergie propre, en toute autonomie.
Le tout nouveau SolidFlex 3000 Hybrid Pro délivre jusqu'à 3 000 W. Conçu pour une autonomie maximale, il intègre une batterie semi-solide LiFePO₄ offrant une sécurité inégalée et une durée de vie de 10 000 cycles. Sa puissance AC/DC atteint 3 000 W. Associé à l'extension SFA3600 et à quatre panneaux de 500 W, il optimise votre production. Son API locale ouverte et sa certification Home Assistant (niveau Platine) vous garantissent un contrôle total, sans dépendre du cloud.
Vous disposez déjà de panneaux solaires et souhaitez simplement ajouter une capacité de stockage conséquente ? Le SolidFlex 3000 AC est la solution idéale. Il se branche sur une simple prise secteur, sans travaux complexes. Grâce à la technologie BatteryFlex, vous pouvez associer librement des batteries de capacités différentes, anciennes comme neuves, pour supprimer l'effet « goulot d'étranglement ». Piloté via l'application Indevolt, il lisse automatiquement vos pics de consommation.
Cadeau à l'achat : recevez une Smart Plug ou un Smart Meter, à votre choix.
Garantie prix 45 jours : si un prix inférieur est constaté après votre achat pendant la période de préchauffage, nous vous remboursons la différence.
• Toutes les offres Indevolt du Black Friday
N'oubliez pas d'appliquer le code
Vous rêvez de passer au solaire ? Le Black Friday est le moment idéal. Du 11 au 30 novembre 2026, profitez de nos offres Black Friday exceptionnelles. Saisissez le code promo exclusif
MAC4EVER3pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 3 % sur nos deux packs vedettes.
1.Pack Ultime
• SolidFlex 3000 Hybrid Pro + SFA3600 + 4 panneaux bifaciaux de 500 W – 5,6 kWh à 2 047 €
Le tout nouveau SolidFlex 3000 Hybrid Pro délivre jusqu'à 3 000 W. Conçu pour une autonomie maximale, il intègre une batterie semi-solide LiFePO₄ offrant une sécurité inégalée et une durée de vie de 10 000 cycles. Sa puissance AC/DC atteint 3 000 W. Associé à l'extension SFA3600 et à quatre panneaux de 500 W, il optimise votre production. Son API locale ouverte et sa certification Home Assistant (niveau Platine) vous garantissent un contrôle total, sans dépendre du cloud.
Soortgelijke pakketten : SolidFlex 2000 Hybrid + SFA1800*2 + 4 panneaux bifaciaux de 500 W – 5,4 kWh à 1 946 €
2. Pack AC sur mesure
• SolidFlex 3000 AC + SFA3600 – 5,4 kWh à 1 498 €
Vous disposez déjà de panneaux solaires et souhaitez simplement ajouter une capacité de stockage conséquente ? Le SolidFlex 3000 AC est la solution idéale. Il se branche sur une simple prise secteur, sans travaux complexes. Grâce à la technologie BatteryFlex, vous pouvez associer librement des batteries de capacités différentes, anciennes comme neuves, pour supprimer l'effet « goulot d'étranglement ». Piloté via l'application Indevolt, il lisse automatiquement vos pics de consommation.
• Soortgelijke pakketten : SolidFlex 2000 ECO+ SFA1800*2 – 5,4 kWh à 1 397 €
Des offres cumulables pour un achat en toute sérénité
Cadeau à l'achat : recevez une Smart Plug ou un Smart Meter, à votre choix.
Garantie prix 45 jours : si un prix inférieur est constaté après votre achat pendant la période de préchauffage, nous vous remboursons la différence.
• Toutes les offres Indevolt du Black Friday
N'oubliez pas d'appliquer le code
MAC4EVER3lors de votre passage au panier !