Comment j'ai consommé 0 kWh d'électricité les jours "rouge" EDF Tempo ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Cette semaine, apparaissait la première journée rouge EDF Tempo, un abonnement souscrit par environ 1 million de français.
Le principe est simple : 22 jours par an, le tarif est multiplié par 5 et ces jours-là, il faut vraiment réduire drastiquement sa consommation... au risque de voir les factures s'envoler -ce qui est tout le contraire du système.
Jeudi, j'ai donc réussi à consommer 0 kWh entre 6H et 22H et ce sera encore le cas demain, pour le second
Comme vous le voyez, la courbe de consommation réseau est totalement plate entre 6H et 22H, ce qui permet de limiter les frais ces jours-là. Pourtant, je n'ai pas bloqué ma consommation : le frigo, les box internet, la VMC... tout était allumé ! J'ai même ponctuellement lancé la climatisation et le micro-onde, mais seulement quelques dizaines de minutes pour ne pas risquer la surconsommation :
Mais comment faire pour obtenir de tels résultats ?
Une bonne partie de l'astuce consiste à utiliser les batteries solaires, ces modules qui stockent habituellement l'énergie solaire des panneaux et la redistribuent dans la maison.
L'idée est simplement de programmer les heures creuses pour la recharge, et les heures pleines pour la décharge. Certaines batteries peuvent renvoyer jusqu'à 2400W sur la maison, et se cumuler (2x2400W par exemple). Sur la plupart des applications, on peut même automatiser tout cela ! C'est le cas chez Zendure, Anker, EcoFlow etc. qui reconnait parfaitement les fournisseurs européens et donc lancer la charge dans les heures super-creuses grâce au mode
Mais attention : pour que ce soit rentable, il faut que le différentiel entre les tarifs heures-pleines et heures-creuse soit suffisamment important. Par exemple, en passant de 0,13€ (HC Bleu) ou même 0,16€ (HC Rouge) à 0,729€, le ratio est tel que le jeu en veut la chandelle. En revanche, si vous chargez la nuit en HC Blanc (0,15€) et que vous décharger en HP Blanc (0,19€), la différence est trop faible pour faire de substantielles économies.
La raison principale, ce sont les pertes à la charge. Une batterie qui se recharge et se décharge en AC (courant alternatif) alors que l'accumulateur est en DC (courant continu) demande de l'énergie supplémentaire pour l'onduleur, cela peut aller de quelques pourcents à 10 ou 15% suivant les modèles ! Voilà pourquoi il est toujours plus intéressant de charger ses batterie directement en solaire (DC).
En clair, acheter ses batteries pour uniquement s'en servir de tampon entre les tarifs HP/HC est rarement rentable, même avec Tempo. Mais durant les 22 jours rouge, cela permet de maximiser la rentabilité de ses accumulateurs.
Avant d'acheter des batteries ou pendant votre achat, je vous conseille (si possible) d'investir dans des panneaux solaires : on trouve désormais des modèles de 500W à moins de 70€, soit 300€ les 3000W !
Ils sont souvent vendus en bundle avec des batteries Anker, Zendure, EcoFlow, Marstek etc. Vous pouvez les installer au sol ou sur le toit, et ils peuvent produire bien plus que la consommation de la maison. L'intérêt des batteries ? Stocker le surplus solaire, ce qui peut suffire totalement à la consommation en été !
Paradoxalement, durant l'hiver, quand il fait très froid, il fait souvent... très beau ! Les anticyclones ont en effet tendance à chasser les nuages durant les journées les plus froides. Bref, les jours
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Le principe est simple : 22 jours par an, le tarif est multiplié par 5 et ces jours-là, il faut vraiment réduire drastiquement sa consommation... au risque de voir les factures s'envoler -ce qui est tout le contraire du système.
Jeudi, j'ai donc réussi à consommer 0 kWh entre 6H et 22H et ce sera encore le cas demain, pour le second
jour rouge Tempo:
Comme vous le voyez, la courbe de consommation réseau est totalement plate entre 6H et 22H, ce qui permet de limiter les frais ces jours-là. Pourtant, je n'ai pas bloqué ma consommation : le frigo, les box internet, la VMC... tout était allumé ! J'ai même ponctuellement lancé la climatisation et le micro-onde, mais seulement quelques dizaines de minutes pour ne pas risquer la surconsommation :
Mais comment faire pour obtenir de tels résultats ?
Les batteries solaires
Une bonne partie de l'astuce consiste à utiliser les batteries solaires, ces modules qui stockent habituellement l'énergie solaire des panneaux et la redistribuent dans la maison.
L'idée est simplement de programmer les heures creuses pour la recharge, et les heures pleines pour la décharge. Certaines batteries peuvent renvoyer jusqu'à 2400W sur la maison, et se cumuler (2x2400W par exemple). Sur la plupart des applications, on peut même automatiser tout cela ! C'est le cas chez Zendure, Anker, EcoFlow etc. qui reconnait parfaitement les fournisseurs européens et donc lancer la charge dans les heures super-creuses grâce au mode
TOU:
Mais attention : pour que ce soit rentable, il faut que le différentiel entre les tarifs heures-pleines et heures-creuse soit suffisamment important. Par exemple, en passant de 0,13€ (HC Bleu) ou même 0,16€ (HC Rouge) à 0,729€, le ratio est tel que le jeu en veut la chandelle. En revanche, si vous chargez la nuit en HC Blanc (0,15€) et que vous décharger en HP Blanc (0,19€), la différence est trop faible pour faire de substantielles économies.
La raison principale, ce sont les pertes à la charge. Une batterie qui se recharge et se décharge en AC (courant alternatif) alors que l'accumulateur est en DC (courant continu) demande de l'énergie supplémentaire pour l'onduleur, cela peut aller de quelques pourcents à 10 ou 15% suivant les modèles ! Voilà pourquoi il est toujours plus intéressant de charger ses batterie directement en solaire (DC).
En clair, acheter ses batteries pour uniquement s'en servir de tampon entre les tarifs HP/HC est rarement rentable, même avec Tempo. Mais durant les 22 jours rouge, cela permet de maximiser la rentabilité de ses accumulateurs.
Panneaux solaires : le plus rentable !
Avant d'acheter des batteries ou pendant votre achat, je vous conseille (si possible) d'investir dans des panneaux solaires : on trouve désormais des modèles de 500W à moins de 70€, soit 300€ les 3000W !
Ils sont souvent vendus en bundle avec des batteries Anker, Zendure, EcoFlow, Marstek etc. Vous pouvez les installer au sol ou sur le toit, et ils peuvent produire bien plus que la consommation de la maison. L'intérêt des batteries ? Stocker le surplus solaire, ce qui peut suffire totalement à la consommation en été !
Paradoxalement, durant l'hiver, quand il fait très froid, il fait souvent... très beau ! Les anticyclones ont en effet tendance à chasser les nuages durant les journées les plus froides. Bref, les jours
Rougeet
Blancpermettent généralement une bonne production solaire !
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