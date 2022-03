Genshin Impact se prépare à la version 2.6 pour fin mars

Zéphyr sur le Jardin Violet

Quand les sakura fleurissent

Offrande d'accès aux Trois Royaumes

intitulé. En attendant sa publication prévue pour le 30 mars (également sur PS4 et PS5), l’éditeur propose de patienter avec uneOn pourra ainsi découvrir deépéiste à une main utilisant un œil divin Hydro. Dans la deuxième partie de la mise à jour,il prendrait la suite de son frère. Les autres personnages ne sont pas encore connus pour l’instant. Ce nouvel opus devrait égalementRappelons que laavec au nouveau personnage Yae Miko, l’événement thématique, de nouvelles quêtes d'histoire, une arme dénommée Vérité de Kagura et un monstre : Narukami no Mikoto la destructrice.Genshin Impact est. Il nécessite iOS 9.0 ou version ultérieure sur iPhone iPad et iPod touch