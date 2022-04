Quest : bientôt de la VR sans manettes grâce à l'amélioration du suivi des mains ?

Presence Platform

high five

Le suivi des mains est disponible depuis deux ans en version expérimentale sur l'Oculus Quest, et Meta/Facebook vient de présenter d'intéressantes évolutions de, permettant des gestes beaucoup plus naturels, et des interactions plus poussées, comme la préhension des objets virtuels, une meilleures prise en charge des mouvements rapides, la possibilité de taper dans ses mains, ou de proposer un, mais la prise en charge de ces améliorations au sein des jeux et expériences en réalité virtuelle (Meta évoque une intégration simplifiée pour les développeurs) promet une immersion encore plus grande (une partie de Superhot dans de telles conditions s'annonce dantesque !) en permettant d'utiliser directement les mouvements des mains, sans avoir besoin de contrôleurs.