Meta met en place un contrôle parental pour les Quest

Centre éducatif pour les parents

La firme de Mark Zuckerberg déploie aujourd'hui pour l'ensemble des utilisateurs les outils de contrôle parental qui avait été présenté en mars dernier.(Oculus et les autres marques précisent que la VR est réservée aux enfants de 13 ans et plus, ce qui correspond également -théoriquement- à l'âge minimum pour créer un compte Facebook en France) permettant de bloquer l'accès à certaines applications et de consulter le temps d'utilisation ainsi que la liste d'amis.L'enfant pourra envoyer une demande pour l'installation d'une application, avec ou sans limite d'âge, et ce sera alors aux parents d'approuver ou de refuser cette requête.(par exemple Half Life : Alyx). Meta met également en place la page dédiée comprenant des informations détaillées sur les possibilités offertes par le contrôle parental.