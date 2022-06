Netflix devrait compter 50 jeux sur sa plateforme d'ici la fin de l'année

cinquante jeux d'ici la fin de l'année

. Disponible dans un premier temps sur l'app Android, puis sur l' App Store uniquement,Après huit mois d’activité,mais reste tout de même très marginal par rapport à la concurrence (pour le coup Apple est largement devant avec Apple Arcade ) et ne compte que-contre cinq au lancement.Mais les choses devraient s'accélérer. En effet, sur son très (très) prolixe compte Twitter, la plateforme annonce l'arrivée de, annonçant! Dans la petite vidéo teasing, on notera au passage un titre dédié à sa série culte -non pas Stranger Things, qui est déjà fort bien lôti- mais leDe toute évidence, il n'y a aucune raison pour la plateforme de ne pas se servir dans ses nombreux contenus originaux.