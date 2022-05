Netflix : une formule moins chère, financée par la pub d’ici fin 2022 (et des majorations !)

au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années

D’après une note interne , la plateforme envisagerait de passer à la vitesse supérieure.. Pourtant, lors de la présentation des chiffres, Reed Hastings avait évoqué une mise en serviceDe plus, cette note suggérerait une autre mauvaise nouvelle ! En effet,Elle a d’ailleurs commencé à tester ce système de majoration pour les partageurs de compte au Pérou, au Chili et au Costa Rica en mars.Pour rappel, fin avril . Elle avait précisé que le chiffre réel devait être beaucoup plus important avec le nombre de foyers accédant à ses services sans payer, les fameux comptes partagés se chiffreraient à plusieurs millions.Immédiatement après l’annonce, l’action avait dévissé en bourse, chutant de 35% et. Par ce biais, elle entend donc remédier partiellement au problème financier au risque de braquer les utilisateurs -fort mécontents- qui pourraient tout à fait décider d’aller voir ailleurs, la concurrence étant plutôt nombreuse dans ce segment !