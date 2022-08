Fin de voyage chez Leonard de Vinci avec The House of Da Vinci 3

Il s’agit du dernier chapitre d’une trilogie, dont les deux premiers épisodes ( The House of da Vinci et The House of Da Vinci 2 ) sont toujours disponibles sur l’ App Store pour 4,99 euros chacun (et un peu plus cher pour les versions macOS).Dans cet, il faudra user de toute son intuition pour s’échapper de chaque (superbe) pièce et élucider le mystère que cache l'un des plus grands inventeurs de tous les temps.. Pour cela il faudra résoudre desayant pour cadre la Renaissance,et venir à bout des merveilles de mécanique. On parle même de voyage à travers l'espace et le temps, grâce au mystérieux artéfact Oculus Perpetua, qui permet de changer le passé de manière à influencer l'environnement dans le présent.À noter qu’une version française est attendue sous peu par les nombreux joueurs francophones, tout comme des versions Android, macOS, PC, Switch et Kindle.