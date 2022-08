A quelle fréquence changez-vous d'iPhone ? [sondage]

Qui veut un iPhone violet ?

La gamme devrait se composer de quatre modèles (et deux tailles de 6,1 et 6,7 pouces), deux de base (iPhone 14 et iPhone 14 Max) et deux Pro (iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max).Forcément depuis quelques jours,. Certains s'interrogent déjà sur le choix de cette date (un mercredi), et essaient de deviner: des précommandes pour le vendredi 9 septembre et une livraison / commercialisation le 16 septembre ?Parmi les autres spéculations techniques ou esthétiques,(A15 pour les non Pro), une nouvelle encoche (pilule - trou), un appareil photoamélioré avec prise en charge de l'enregistrement vidéo 8K, une mise au point automatique pour les selfies, davantage de RAM et un écran toujours allumé qui affiche l'heure, la date, les widgets (mais aussi le pourcentage de batterie nouvellement ajouté de l'écran de verrouillage). Dernièrement, il est plutôt question de couleurs -notamment de l'arrivée d'un très joli violet...