"Love You to Bits+", une jolie histoire entre un héros maladroit et son robot

Comme la première version qui existait déjà sur l' App Store , ce point & click très coloré permet d'incarner Kosmo -un explorateur spatial novice et maladroit.Dans cette version Plus, il faudra aider le héros d, où il devra résoudre de nombreuses énigmes et faire face à toutes sortes de créatures de l'espace. A la suite d’un accident fatal, les pièces de Nova sont toujours éparpillées dans l’ensemble de l’univers et Kosmo fera tout son possible pour récupérer les pièces de Nova, la reconstruire et recommencer leur histoire.Ceux qui n'ont jamais joué seront sensibles au, les fans le retrouveront avec plaisir (ou pourront aussi jouer avec Bring You Home , un jeu sur le même principe mais avec un Alien). En revanche, si vous n'êtes pas fan des personnages mignons et des histoires d'amour, il est possible que ce jeu n'entre pas dans vos bonnes grâces.