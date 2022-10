EVE Online poursuit son évolution et fêtera bientôt ses 20 ans !

Un jeu toujours d'actualité

New Player Experience

EVE : UPRISING

Une capacité à se renouveler

, comme la première collaboration majeure avec la BBC et sa série de science-fiction culte, Dr Who, en restructurant les premières heures d’EVE Online grâce à un tutoriel intitulé, ou encore en développant des contenus narratifs spéciaux dont, qui implémentera de nouvelles fonctionnalités en novembre prochain.Pour rappel,et peuvent endosser de nombreux rôles et carrières avec une économie basée sur les interactions entre joueurs. Le titre (à l'origine assez peu accessible, mais ce point s'est nettement amélioré avec le nouveau tutoriel New Player Expérience, afin de faciliter l'immersion et les premiers pas des nouveaux venus) ne vous donnera pas de but à atteindre à part celui de votre choix, ce qui ravira certains joueurs, et en repoussera d'autres., ainsi que son univers ou son économie entièrement gérés par les joueurs et que sa capacité à avoir une portée hors jeu. Ainsi, la bataille de FWST-8 détient le record du plus grand combat PvP (Joueur contre Joueur) multijoueur de l’histoire, est entrée dans le Livre Guinness en 2020. Certains acteurs particulièrement importants des différentes corporations du jeu sont régulièrement à l'honneur de médias bien réels (avec des articles qui passionnent alors des personnes qui n'avait aucune idée de ce que pouvait bien être un MMORPG, et encore moins EVE online), comme Alex Gianturco (alias The Mitani et ancien avocat IRL -pour In Real Life) qui a tout de même eu droit à un bel article dédié au sein d'un petit journal local, le Wall Street Journal Eve Online est gratuit mais comprend des achats intégrés et les joueurs Mac évoluent sur les mêmes serveurs que les joueurs sous Windows.Le jeu nécessite un Mac sous macOS 10.14, un processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou Apple Silicon M1, une partie graphique Intel HD 4000, et 4 Go de RAM minimum.