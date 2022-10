Valve dépoussière son application Steam Mobile

Une nouvelle interface

Steam Guard, installation à distance

La version mobile de l'application Steam avait un peu été laissée en friche par Valve depuis sa dernière mise à jour en 2015, avec un programme peu réactif et des fonctionnalités pour le moins limitées.et propose une interface revue de fond en comble, de bien meilleures performances, que ce soit pour la navigation au sein du gargantuesque catalogue ou de votre ludothèque, ou encore des corrections de divers bugs, comme pour l'application Steam Chat sur Android (qui devrait bientôt être disponible sur iOS si l'on en croit le communiqué de Valve).Le système d'authentification à deux facteurs Steam Guard est toujours de la partie mais étrenne pour l'occasion un système de connexion par QR Code et la gestion des différentes machines connectées et de plusieurs comptes., pour peu que votre machine de jeu soit connectée, et pour améliorer la gestion des notifications, le flux d'actualités basé sur le contenu de votre bibliothèque, ou encore la confirmation d'échanges entre plusieurs utilisateurs. Bref, les utilisateurs de cette application devraient être ravis de ce coup de frais, avec une application plus performante, une interface nettement plus moderne et davantage de fonctionnalités.