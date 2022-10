Resident Evil Village est disponible sur les Mac Apple Silicon (petit point sur les performances)

Resident Evil sur le Mac App Store

Metal 3 et Metal FX Upscaling à la rescousse du jeu sur Mac ?

L'antre de Dimitrescu

équilibré

C'est auprès de ce charmant jeune homme qu'on s'équipe

Resident Evil Village Capcom 47.99€

De quoi largement occuper le week-end avec un bon titre mâtiné d'horreur pour ceux qui ne l'ont pas encore poncé.. Il faudra absolument une machine dotée d'une puce Apple Silicon pour jouer à Résident Evil Village sur Mac, le titre devra obligatoirement être acheté sur le Mac App Store (dommage pour ceux qui se l'étaient offert sur une autre plateforme), et le DLC Winter's Edition n'est pas disponible au lancement (il sera bien porté sur Mac, mais à une date encore inconnue), pourtant proposé dès aujourd'hui sur console et PC.. Cette dernièrei intègre une technologie proche de DirectStorage afin de faire communiquer plus directement le stockage et le GPU des puces Apple Silicon, ainsi que la technologie MetalFX Uspcaling qui permet également en charge le super-échantillonnage (à l'image des technologie DLSS de Nvidia et FidelityFX Super Resolution chez AMD) afin de proposer de meilleures performances en jeu.Selon les premiers tests ( ici et là ), le jeu tourne à 60/70 ips sur un Mac Studio en 1440p avec les réglages graphiques au maximum et de petites chutes de framerate à 50 ips. Metal FX Upscaling permet d'obtenir 60 ips en 3 840 x 2160 (4K) mais nécessite de passer en mode Performance (ce qui dégrade le rendu par rapport au mode qualité, comme pour les solutions d'AMD et Nvidia).. En effet, les MacBook Pro M1 Pro/M1 Max disposent de dalle offrant 1 000 nits constants en HDR et 1 600 nits en pointe, de quoi réellement profiter du HDR, contrairement à de nombreux moniteurs pourtant estampillés HDR (avec une luminosité maximum ne dépassant pas 350 nits dans certains cas, et une expérience en HDR loin d'être optimale).Même si nous n'atteindrons pas encore sur Apple Silicon les performances de grosses cartes graphiques haut de gamme (qui valent actuellement une fortune),. Si seulement d'autres jeux d'envergure pouvaient suivre le chemin ouvert (à la tronçonneuse bien entendu) par Resident Evil Village.