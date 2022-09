Le casque PlayStation VR 2 ne sera pas compatible avec les jeux du PS VR 1

Une nouvelle expérience de réalité virtuelle

une véritable expérience de réalité virtuelle de nouvelle génération

Une sortie début 2023, un prix supérieur à 299 euros

début 2023

C'est en effet ce que vient d'annoncer, Hideaki Nishino, responsable de l’expérience plateforme chez PlayStation, lors du Tokyo Game Show.Profitant du salon pour diffuser quelques informations de dernière minute, il a précisé l'entre les jeux des deux générations, et ce en raison d'uneentre les deux produits, le PS VR2 étant conçu pour êtreDans unofficiel pour PlayStation, le responsable a également, avec des caractéristiques plus avancées, de nouveaux contrôleurs avec retour haptique, le tracking et la prise en charge de la 4K HDR. Voilà qui ne devrait pas ravir les fans, obligés de renouveler leur bibliothèque de jeux !Ce report a été officialisé cet été par la firme japonaise sur les réseaux sociaux ( Twitter et Instagram ), annonçant -non pas une date- mais une période de sortie pour. D’ici là, on espère que la PlayStation 5 -seule console compatible- se trouvera plus facilement qu'aujourd'hui.. Ce dernier devrait proposer un champ de vision de 110°, deux dalles OLED (une par œil) avec une définition de 2 000x 2040 pixels (contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016), et un rendu fovéal grâce au suivi oculaire qui permettra de concentrer la puissance de calcul sur ce que regarde le joueur. Si la date de sortie n'a pas été confirmée,