L'extension Uprising pour EVE Online est disponible

Un jeu en constante évolution

EVE Online, bientôt 20 ans

CCP Games revoit de fond en comble les Factional Warfares, les nouvelles lIgnes de front, de quoi proposer des combats tactiques intenses, en plus d’ajouter 16 vaisseaux Navy inédits à la large flotte déjà disponible. Chaque empire recevra de nouvelles frégates, croiseurs de guerre, destroyers et autres dreadnoughts permettant aux Capsuliers de profiter de nouvelles manières de combattre, d’explorer et d’interagir avec le monde. L'extension propose également de nombreuses améliorations graphiques et techniques et le système Heraldry permettra d'arborer les couleurs de sa corporation et de son alliance en affichant fièrement leurs emblèmes sur les vaisseaux.Pour rappel,et peuvent endosser de nombreux rôles et carrières avec une économie basée sur les interactions entre joueurs. Le titre (à l'origine assez peu accessible, mais ce point s'est nettement amélioré avec le nouveau tutoriel New Player Expérience, afin de faciliter l'immersion et les premiers pas des nouveaux venus) ne vous donnera pas de but à atteindre à part celui de votre choix, ce qui ravira certains joueurs, et en repoussera d'autres., ainsi que son univers ou son économie entièrement gérés par les joueurs et que sa capacité à avoir une portée hors jeu. Ainsi, la bataille de FWST-8 détient le record du plus grand combat PvP (Joueur contre Joueur) multijoueur de l’histoire, est entrée dans le Livre Guinness en 2020. Eve Online est gratuit mais comprend des achats intégrés et les joueurs Mac évoluent sur les mêmes serveurs que les joueurs sous Windows.Le jeu nécessite un Mac sous macOS 10.14, un processeur Intel Core i5 à 2,5 GHz ou Apple Silicon M1, une partie graphique Intel HD 4000, et 4 Go de RAM minimum.