Insolite : quand McDonald's créé un fauteuil de gaming avec chauffe burger intégré !

Une chaise de gamer jaune et noire, unique en son genre !

En effet pour lancer son McCrispy, il fallait bien une. Relevée d’une aguichante couleur jaune mayonnaise ou moutarde (selon les goûts), cette dernière intègre surtout unafin de maintenir son burger au chaud pendant des parties endiablées. On notera également unMalheureusement, cette chaise n’est pas commercialisée et restera un simple coup marketing. C’est, en fait,. Cette promotion est ouverte -et réservée- aux(Angleterre, Écosse et Pays de Galles) âgés de 18 ans ou plus. Le roi Charles pourra donc y participer ! Elle est ouverte depuis hier lundi 7 novembre et se terminera à 23 h 59, le dimanche 13 novembre.Pour participer, i. Trois personnes seront tirés au sort à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires dans les 7 jours suivant la date de clôture, mais un seul pourra l'emporter.