Microsoft dévoile une "édition 40e anniversaire" de Flight Simulator

Une mise à jour redoutable pour le 40e anniversaire !

Avion historique

Plus âgé que Super Mario Bross, le titre -commercialisé par Redmond en 1982- cartonne toujours. On en profitera pour rappeler que l’Apple II avait aussi récupéré en 1979 son FS1 Flight Simulator conçu par Bruce Artwick (le créateur du concept) et subLOGIC.Cetteprésentera : quatre aéroports commerciaux classiques, dix aéroports de planeurs,, quatorze héliports, vingt missions classiques du passé de la franchise. Il sera possible d'utiliser les avions des précédentes itérations. Précisons que la plupart d'entre eux ont été conçus par des développeurs tiers, comme IniBuilds (pour l'Airbus 310), MilViz, Bluemesh ou encore Aeroplane Heave., on notera dans la catégorie: le Wright Flyer, le Curtiss JN-4 Jenny, le Ryan NYP (), le Douglas DC-3, le Grumman G-21 Goose, le 1947 Havilland DHC-2 Beaver, l'Hughes H-4 Hercules. Du côté des hélicoptères, le Bell-407 et le Guimbal Cabri G2. Et pour les planteurs, le DG Flugzeugbau LG8-18 et le DG Flugzeugbau DG1001E neo. Et pour les avions de ligne, l'Airbus A310 !Distribués au travers dedepuis ses débuts, les graphismes ont bien sûr évolué avec le temps et les technologies. Désormais, le titre est disponible suret même ensur n’importe quel support possible (smartphone, tablette ou encore TV connectée). Ainsi, la dernière version dispose au total de milliers d’aéroports, d'une trentaine d’appareils, d'une météo en temps réel, du vol de jour comme de nuit, mais également, d'une modélisation du monde extrêmement réaliste.