Microsoft sort un nouveau pull moche pour Noël avec Clippy

L'envers ne vaut pas l'endroit !

. Aux Etats-Unis (mais c'est aussi valable dans le Royaume Uni), on trouve également celle du pull super moche ! Comme chaque année,Depuis cinq ans, la firme de Redmond nous concocte une édition de ce vêtement. Côté design,Le tout agrémenté de flocons en mode pixel arts et de signes de mises en pages qui devraient ravir les fans de Word !Pour celles et ceux qui seraient intéressés et désireraient posséder ou offrir cette somptueuse pièce vestimentaire, il leur suffira de se rendre sur le Xbox Gear Shop (moins cher que les sandales de Steve Jobs !). Ce dernier s'inscrit dans la longue série des trucs moches de Noël, sous le hashtag ironique #WindowsUglySweater Précisons que tous les bénéfices seront reversés à lacette année, ainsi qu'un don de 100 000 dollars de Microsoft.