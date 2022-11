Xbox Cloud Gaming : le boitier de streaming repoussé à cause de son tarif

Le projet Keystone repoussé

Un prototype de Keystone aperçu sur les étagères de Phil Spencer

fonctionnait très bien

Proposerons-nous un appareil de streaming à un moment donné ? Je soupçonne que oui, mais ce ne sera pas avant des années

Une offre de jeu en streaming intéressante

Friends & Family

dans les mois qui arrivent

Phil spencer, le dirigeant de la branche Microsoft Gaming s'est confié au micro de nos confrères de The Verge et a annoncé que le projet Keystone, un boitier HDMI permettant de jouer (uniquement) en streaming sans s'offrir une console plus coûteuse, avait été officiellement repoussé car la firme n'avait pas pu en contenir le prix.(actuellement en promotion à 279,99 euros au lieu de 299,99 euros)., comme ceux de Samsung. L'homme ajoute que le premier prototype (que l'on a pu apercevoir sur ses étagères) avait été élaboré en 9 mois et qu'il. Le projet n'est pas abandonné pour autant, mais il faudra apparemment être (vraiment) patient avant de le voir débarquer dans le commerce., a-t-il confié au Wall Street Journal. . Il faut dire que l'offre Xbox Game Pass est plus qu'alléchante et qu'elle aurait déjà accueilli quelque 20 millions de joueurs (chiffres officiels de Microsoft en octobre 2022). C'est une évolution importante du nombre d'utilisateurs puisque la firme indiquait que le service avait accueilli 10 millions de joueurs en avril 2022. Cet engouement (le service est performant et le catalogue intéressant, le tout pour un tarif raisonnable) a été boosté par la disponibilité de titres comme Fortnite, Forza Horizon 5, Halo Infinite, ou encore le récent A Plague Tale : Requiem (de nombreux titres sont disponibles le jour de leur sortie, gros avantage de la plateforme).Pour rappel, l'offre de jeu en streaming de Microsoft, dont font partie Forza Horizon 5, Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad. Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 12,99 euros par mois (hors période de promotion à 1 euro pour le premier mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais.(équivalent au Game Pass Ultimate)et de disposer d'un compte séparé (et donc de sauvegardes distinctes). Cette formule est uniquement disponible pour environ 22 euros par mois en Irlande et en Colombie pour le moment (la formule sera disponible dans d'autre contrées). Ce nouvel abonnement pourrait être intéressant (le Game Pass Ultimate est facturé 12,99 euros par mois et pour un joueur en France) car la version actuelle est liée à un compte Xbox et ne permet qu'à un seul joueur d'en profiter, poussant les familles à cumuler les abonnements individuels. De plus Microsoft est assez large sur les conditions puisque les cinq joueurs doivent simplement habiter dans le même pays.