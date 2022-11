Les jeux payants ne vous appartiennent pas (Deus Ex GO injouable dès le 4 janvier)

Des jeux payants qui ne vous appartiennent pas

Onoma tire sa révérence

Après avoir renommé Square Enix Montréal en Onoma, puis avoir annoncé sa fermeture dans la foulée (bel effort),(Deus Ex GO est payant, et toujours proposé à 5,99 euros sur l'App Store). Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les achats intégrés qui n'auront pas été utilisés d'ici là ne seront évidemment pas remboursés. Cette décision met en avant le problème des jeux payants sur l'App Store (et les autres boutiques en ligne) qui ne vous appartiennent finalement pas. Cela peut tout à fait se comprendre pour les titres nécessitant la mise à disposition de coûteux serveurs (comme les MMORPG), mais un titre comme Deus Ex GO propose une partie solo qui aurait très bien pu rester disponible (en mettant de côté l'aspect communautaire et la mise à disposition des niveaux créés par les utilisateurs) après le 4 janvier pour ceux qui ont payé et téléchargé l'application. Certains titres restent d'ailleurs encore disponibles pour leurs acquéreurs, alors qu'ils ne sont plus proposés sur les différentes boutiques en ligne (assez courant sur Steam par exemple).Pour rappel,, soit une paille comparé aux plus de 68 milliards déboursés par Microsoft pour Activision Blizzard, 8 milliards pour Bethesda (toujours par Microsoft), ou 3,6 milliards pour le rachat de Bungie par Sony. En effet, le groupe Embracer, qui possède déjà THQ et Gearbox, a semblé faire une affaire en obtenant pour ce montant quelque 50 licences d'importance comme Tomb Raider ou Deus Ex (deux licences qui sont d'ailleurs habituellement portées sur nos machines), Thief, ou encore d'anciens grands noms comme Legacy of Kain. Au total, ce sont 1 100 employés de Square Enix qui seront accueillis sous la bannière Embrace. Square Enix se sépare ainsi de ses studios occidentaux, se concentrant sur sa division japonaise, tout en conservant des licences comme Life is Strange, Just Cause ou Outsiders. Récemment, Embracer a annoncé se concentrer sur les jeux pour PC et consoles à l'avenir, délaissant le marché des titres pour mobiles.