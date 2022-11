La Dictée Magique, premier thème d'On Refait La Pop (par ORLM)

Halo : compact et lumineux

Avec le Halo, vous aurez une image Full-HD très lumineuse de 800 ANSI Lumens dans un format ultra-compact.1 Jouer en famille ou projeter un film dans le jardin, le Halo donne de la lumière à vos envies. Il adopte la toute dernière technologie DLP qui permet au projecteur Halo de fournir une image plus nette et plus lumineuse grâce à une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le Halo est également compatible avec les formats vidéo offrant une résolution 4K Ultra HD, ce qui vous permet de profiter de l’image la plus nette de tous les projecteurs portables du marché.