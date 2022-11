Gran Turismo pourrait débarquer sur PC (et pourquoi pas sur Mac ?)

Gran Turismo 7 bientôt sur PC ?

Et pourquoi pas sur Mac ?

Après God o War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man Miles Morales, Uncharted : Legacy of Thieves, ou encore Days Gone, une autre exclusivité iconique de la PlayStation pourrait bientôt débarquer sur PC. En effet, Kazunori Yamauchi, le créateur de Gran Turismo a profité des Gran Turismo World Finals ce week-end pour indiquer à nos confrères de Gtplanet queL'arrivée de Gran Turismo sur une autre plateforme après 25 ans d'exclusivité ne serait pas une vraie surprise. Le dirigeant de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, avait ainsi annoncé en mai dernier qu'il s'attendait à ce qu'environ la moitié du catalogue d'exclusivités PlayStation soit portée sur PC ou mobiles d'ici 2025.Avec l'arrivée des puces Apple Silicon, l'amateur de jeu sur Mac est plus souvent bridé par un catalogue famélique que par la puissance graphique disponible. En effet, de nombreux jeux PlayStation sortent actuellement simultanément sur PlayStation 4 et PlaySation 5 (du fait d'une base installée de PlayStation 5 pas encore suffisante pour que les titres sortent exclusivement sur la nouvelle console de Sony).(via des accords et peut-être quelques chèques). La partie graphique de la puce M1, la pus faible de la gamme Apple Silicon, devrait tenir le choc, développant environ 2,6 téraflops contre 1,84 téraflops pour la PlayStation 4 (4,2 pour la PlayStation 4 Pro, et 10,28 pour la PlayStation 5)., comme Resident Evil Village (uniquement disponible sur les Mac Apple Silicon), qui malgré une arrivée tardive (fin novembre 2022 sur Mac, mai 2021 sur PC et consoles), se place parmi les meilleurs ventes de jeux payants sur le Mac App Store (il était second hier et quatrième aujourd'hui). Apple pourrait également débloquer la situation à grands coups de dollars en s'offrant un studio prestigieux, mais cela ne semble pas être le plan de Cupertino. Dans le meilleur des mondes, les jeux AAA sortiraient sur Mac en même temps (ou peu après) que sur les autres plateformes, mais cela reste un doux rêve de joueur sur Mac qui ne risque pas de se concrétiser demain.