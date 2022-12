Une manette berceau pour iPhone sous licence Xbox chez Nacon

L'accessoiriste et éditeur de jeux vidéo Nacon, une firme française dans le giron du groupe BigBen, propose désormais(pour Made For iPhone). La manette berceau reprend les caractéristiques habituelles de ce type de périphérique avec sticks, croix directionnelle, et nombreux boutons, tout en proposant une connexion en Bluetooth (contrairement à la Razer Kishi V2 testée récemment dans nos colonnes et disposant d'un connecteur Lightning). Ce choix de connexion permettra ainsi de conserver la manette si les iPhone passent l'ante prochaine à l'USB-C comme prévu.