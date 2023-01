Pour Epic Games, Fortnite sera bientôt de retour sur l'iPhone !

Fortnite pourrait-il revenir sur l’app store ?

L'année prochaine sur iOS !

deux ans et demi de conflit

En effet, c'est un laconiquequ'il a posté le. Et pour autant il faudra s’enpuisque le dirigeant (soit-disant Robin des bois) ne fournit pas d’autres détails laissant à tous le soin d’extrapoler.. Le jeu a déjà fait son come back sur l'iPhone et l'iPad par l'entremise de Microsoft en mai dernier, le titre étant disponible sur le Xbox Cloud Gaming.En l’état, il faudrait soit que la justice l’y autorise, soit qu’Apple change d’avis, ou encore qu’Epic Games obtempère aux conditions de Cupertino. Dans le contexte, la première solution sembleet les deux autres nécessitententre les deux firmes (voire peut être une transaction amiable). Cette dernière paraît là encore assezEn effet, dans une interview de décembre , le CEO d’Epic Games avait annoncé qu'il se battrait contre Apple jusque devant la Cour suprême, s’il le fallait.Finalement, Tim Sweeney n'aurait peut-être qu'à attendre quelques mois pour voir ses voeux exaucés. Car, contrainte et forcée, Apple pourrait être obligée à autoriser le téléchargement d'applications pour l'iPhone et l'iPad en dehors de l'App Store, et ce, en application des nouvelles normes européennes.Jusqu'à présent, la firme californienne avait toujours refusé le principe même du sideloading et dénoncé celui-ci pour des raisons deet dedes données sur lesquelles compteraient les utilisateurs d'iPhone. Pour elle, cela équivaudrait à laisser la porte ouverte à des logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et bien d'autres choses néfastes. Mais elle pourrait bientôt ne plus avoir le choix.Pour rappel,Dans les heures qui suivirent, les évènements s'étaient enchainés, suspension de l'app puis du compte développeur par Cupertino, bataille médiatique et actions en justice. Finalement, Apple était sortie gagnante avec une décision plutôt favorable en première instance, mais les deux avaient choisi de faire appel, la procédure étant désormais en cours.