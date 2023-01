Un moniteur flashé à 500Hz chez Alienware

Le monde du gaming, et soyons francs, les divisons marketing des constructeurs, sont particulièrement friands de gros chiffres. C'est donc à l'occasion du CES qu'Alienware, la section pour joueurs de Dell, montre ses muscles et présente un moniteur doté d'une dalle Full HD IPS 24,5 pouces certifiée DisplayHDR 400 (soit une luminosité en pointe de 400 nits)(480 Hz sans overclocking) avec un temps de réaction de 0,5 ms de gris à gris. Si vous disposez d'une carte graphique permettant d'afficher 500 images par seconde (très certainement sur un jeu assez ancien, certains ayant toujours la côte en esport), vous n'aurez plus aucune excuse pour justifier de piètres performances.(tout du moins aux US).