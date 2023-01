Le jeu TMNT : Shredder's Revenge débarque sur iPhone via Netflix, Cowabunga !

Un beat'em up old school avec les Tortues Ninja

Un service qui comprend des jeux de qualités sortis sur d'autres plateformes

Le titre Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge est sorti le 16 juin dernier sur PlayStation, Xbox, PC, et Nintendo Switch, pour le plus grand bonheur des amateurs de beat'em up.(Turtles in Time)(le jeu en solo est tout à fait possible)(une fois l'aventure bouclée une première fois pour ce dernier), chacun avec des compétences particulières en combat. Le titre propose des graphismes soignés (il faut aimer le style) et permettra de retrouver des sensations oubliées (Street of Rage 4 avait récemment rallumé la flamme du beat'em up sur smartphone ) tout au long de 16 niveaux se terminant évidemment par un immanquable boss. Une franche réussite.Le titre est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur l'App Store.. Netflix s'offre des jeux de qualité et étoffe doucement un catalogue qui pourrait faire de l'œil aux amateurs. Comme sur Apple Arcade, les jeux ne comprennent pas de publicité, ni d'achats intégrés, ce qui est fort agréable. TMNT: Shredder's Revenge nécessite 1,5 Go d'espace de stockage disponible sur un iPhone/iPad avec une puce A12 sous iOS/iPAdOS 15.0 minimum.