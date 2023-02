Rovio préfère que vous jouiez aux jeux Angry Birds qui rapportent de l'argent

Rovio Classics : Angry Birds devient Red's First Flight

Le freemium rapporte plus

nous savons que nos fans sont exigeants et en mesure de détecter même d'infimes différences. Faire correspondre le gameplay et l'apparence du jeu à la version originale était crucial

Rovio s'est ainsi fendu d'un tweet indiquant qu'en raison de l'impact du titre sur notre portefeuille de jeux plus large, Rovio Classics : Angry Birds,, revue en 2022 pour tourner sur le moteur Unity et disponible en achat définitif sans publicité,(Red étant le nom du personnage principal, l'oiseau rouge colérique). L'éditeur souhaite que les recherches avec le nom Angry Birds au sein de l'App Store pointent sur les autres moutures (Angry Birds 2, Angry Birds Friends, Angry Birds Journey), qui eux, reposent sur le modèle freemium (un modèle économique plus rentable) et comprennent des publicités ainsi que des achats intégrés.Bien entendu,. Pour rappel, le jeu simple et addictif a fait ses débuts sur iPhone, avec le succès qu'on lui connait, avant de proposer de multiples déclinaisons et même deux longs métrages (Angry Brids : Le film en 2016, et Angry Birds : Copains comme cochons en 2019).L'éditeur avait fait en sorte avec la version Rovio Classics : Angry Brids que le titre tourne sur la majorité des appareils et s'était attaché pour le bonheur des fans à fournir un titre collant au plus près à l'expérience originale. Le producteur exécutif du jeu, Sami Ronkainen indiquait alorsLes abonnés à Apple Arcade peuvent de leur côté profiter de la version Reloaded du titre original , sans publicité ni achat intégré.