Le mignon mais sanglant Mighty Doom débarquera le 21 mars sur iPhone et iPad

Mighty Doom : le mignonisme sanglant

Les portes de l'enfer s'ouvriront le 21 mars prochain

Les amateurs de Doom pourront êtrequi n'est plus de première jeunesse (même si renouvelée avec talent sur les derniers épisodes en date, qui ne sont malheureusement pas disponibles sur Mac).Les changements par rapport au titre originel ne s'arrêtent pas là puisqu'(un jeu de tir à la troisième personne avec une vue de dessus) teinté de rogue-lite qui fera évoluer le héros toujours aussi bien armé (il faudra récolter de quoi améliorer l'équipement, que ce soit pour les armes ou l'armure) au sein de dédales gardés par les habituels Cacodémons, Cyberdémon, Spider Mastermind, Lost Soul, Démons et autres diablotins qu'il faudra atomiser afin de pouvoir affronter les différents boss du jeu. Bethesda ayant préféré opter ici pour un modèle freemium, il faudra malheureusement s'attendre à se voir proposer des achats intégrés à tour de bras.Cette nouvelle mouture de la franchise appartenant à Bethesda et développée par le studio Alpha Dog Games est en développement depuis des lustres puisque la première bêta publique a été lancée en avril 2021 sur Android au Canada et en Nouvelle-Zélande.il est possible de s'enregistrer sur le site officiel de Bethesda afin de recevoir quelques bonus lors de la sortie du jeu.