Parfait pour l'apéro entre amis, The Jackbox Party est désormais disponible en français

Un party game très fun, désormais en français

manette

De nombreux mini jeux

The Jackbox Party Pack 9 Jackbox Games, Inc. 35.99€

. Avec le pack de langues de cette neuvième itération, les amateurs francophone de ce type de jeu peuvent désormais également s'y adonner (le pack débloque également l'allemand, l'italien et l'espagnol). Bien qu'il soit possible d'y jouer tout seul, The Jackbox Party prend tout son sens à plusieurs (jusqu'à 8 joueurs et 10 000 spectateurs sur la majorité des jeux). Chaque joueur devra se munir d'un smartphone ou d'une tablette qui servira de(il faudra se rendre sur jackbox.tv via un navigateur, puis rentrer un code pour rejoindre la partie de l'instigateur) afin de pouvoir répondre ou interagir dans de nombreux petits jeux rapides et souvent réellement amusants.Le titre vous permettra de passer rapidement d'un mini jeu à un autre, abordant différents thèmes et styles, dont le dessin sous de multiples formes, des jeux de logique, ou encore des questions de culture générale.. Il faudra choisir votre plateforme de prédilection car la licence n'est valable que pour une seule plateforme (dommage). The Jackbox Party 9 est disponible sur l'App Store au tarif de 35,99 euros,(Mac/Windows/Linux). Le jeu nécessite 8,8 Go d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 10.12 ou un iPad sous iPadOS 15.0 minimum.