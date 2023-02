Meta Quest : taper au clavier sans contrôleur devient une réalité

Un suivi des mains amélioré pour les Meta Quest et Quest Pro

Experimental

De nouvelles possibilités

Le suivi des mains n'est pas une nouveauté dans l'écosystème Meta, il avait été introduit via une mise à jour en 2019, puis optimisé en 2022 , mais la fonctionnalité était limitée et permettait seulement de reconnaitre le pincement des doigts.(à activer dans la sectiondes réglages du casque),, se rapprochant de l'expérience que l'on pourrait avoir avec un périphérique tactile, comme un smartphone ou une tablette.Direct Touch permet désormais de toucher des icônes afin de les sélectionner, de faire défiler des pages en glissant son doigt latéralement, de s'adonner à quelques jeux simples via un navigateur, mais également de taper un message sur un clavier virtuel adapté à l'exercice, le tout sans devoir prendre un contrôleur., avec toutefois les mêmes faiblesses ergonomiques qu'un écran tactile, comme une certaine fatigue si l'utilisateur reste longtemps le bras tendu devant lui.Meta prend donc un peu d'avance sur ce point, mais. Nous n'avons d'ailleurs jamais entendu parler d'éventuels contrôleurs pour le futur casque de Cupertino (ce qui pourrait être un souci si jamais il en était dépourvu, le suivi des mains étant parfois trop limité pour certains usages, comme les jeux). La mise à jour v50, en cours de déploiement, offre également une meilleure réactivité pour les contrôleurs Touch Pro du Quest Pro, qui répondront désormais plus rapidement lors de la mise en route du casque.