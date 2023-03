Les manettes 8BitDo fonctionnent officiellement sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV (+promos)

. Ainsi, les 8BitDo Ultimate Controller 2.4G, Pro, Pro 2, SN30 Pro+,SN30 Pro for Android et Lite SE profitent d'une mise à jour de firmware les rendant compatibles en mode sans fil avec iOS 16.3, iPadOS 16.3 et macOS 13.2 (le constructeur n'indique pas la version de tvOS nécessaire). Pas de panique si vous disposez d'un modèle qui n'est pas dans la liste, 8BitDo indique que le support sera bientôt proposé sur d'autres versions. Les manettes de la firme jouissent d'une bonne aura auprès des joueurs avec une ergonomie soignée, un design touchant parfois la corde nostalgique, et une bonne qualité de fabrication.