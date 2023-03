L'IA d'Ubisoft génère automatiquement des dialogues pour les personnages de jeux vidéo

Une IA qui libère du temps pour les créateurs ?

prête-plume

rassemble dans ses bureaux des équipes composées d'employé·es et d'universitaires qui ont pour objectif de développer en quelques mois un prototype. Cette équipe est logée dans les studios de Montréal, au cœur même de la production et en contact constant et direct avec les réalités de l'industrie

Une réelle avancée pour les joueurs ?

barks

triggers

vivant

sortez d'ici, c'est interdit !

c'est vous l'patron !

Pour l'honneur !

sort

barks

façonné à la main

d'Ubisoft

(littéralement l'auteur fantôme, plus communément appeléchez nous)(pour Non-Player Character, ou PNJ, pour personnage non-joueur dans la langue d'Astérix), et donc, selon le studio, de libérer du temps pour les créateurs afin de travailler sur des points nécessitant davantage d'efforts et de talent (tout à fait humain cette fois). Le programme Ghostwriter a été élaboré par le département R&D Ubisoft La Forge de Montréal, une section qui, selon les termes d'Ubisoft.Plus exactement,(ou aboiements)(des. L'intérêt de Ghostwriter dépendra donc de la performance de l'algorithme et de son utilisation. Le programme pourrait ainsi éviter la très énervante situation ou un PNJ répète en boucle la même phrase (ou autres), sans aucune variation ni changement de ton, quile joueur de son immersion, en proposant de nombreuses répliques variées et intéressantes, ce qui aurait pris beaucoup trop de temps à un auteur (si on multiplie ce point par le nombre de PNJ d'un monde ouvert par exemple).Cespourraient de plus s'enrichir(cela reste un exemple),. Selon Ubisoft, les textes générés par Ghostwriter sont dans un premier temps soumis aux équipes d'auteurs et l'outil est d'abord pensé pour les soulager d'une tâche répétitive. D'un autre côté,. Les bugs n'étant pas rares dans les jeux, particulièrement ceuxen mode ouvert, il se pourrait également que ces répliques aillent piocher des éléments incongrus, voire qu'ils clament par erreur des faits qui ne vous ont pas encore été révélés lors de votre partie. Seule l'avenir nous dira si les jeux seront mieux grâce à Ghostwriter, mais une chose est sure, l'IA s'immisce chaque jour davantage dans notre quotidien.