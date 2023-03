Apple propose de jouer à Tetris pour gagner un mois sur Apple TV+

Tetris, le film sortira le 31 mars

. Ce dernier incarnera Henk Rogers, le concepteur de jeux vidéo néerlandais, qui a obtenu les droits du titre original avant d'accorder une licence à Nintendo. Par la suite, il marchera sur le chemin du succès avec la GameBoy. Les fans de droit devraient également trouver leur compte, puisqu'il sera aussi question de litiges sur les licences d'exploitations.Aux côtés de Taron Egerton, on découvrira Nikita Efremov, dans le rôle d'Alexey Pajitnov, le développeur de jeux d'origine russe responsable de la. Notons que le film est réalisé par Jon S. Baird (à qui l'on doit la série Babylon).Pour célébrer la sortie du film, les joueurs peuvent échanger des points gagnés en accomplissant des missions et des défis quotidiens dans le jeu Tetris® Cette offre est soumise à quelques conditions. Elle n'est disponible que pour let doit être utilisée. De plus, elle ne peut pas être utilisée par ceux qui sont abonnés à un forfait Apple One.Tetris est gratuit au téléchargement gratuit sur l'App Store. Tout le monde peut donc caser des briques sur iPhone ou iPad, à condition de tourner au minimum sous iOS 11 ou iPadOS 11.