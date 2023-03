L'E3 2023 est annulé, et pourrait ne jamais revenir

L'E3 2023 est officiellement annulé

Nous nous engageons à fournir une plate-forme de l'industrie pour le marketing et la communication, mais nous voulons nous assurer que nous trouvons le bon équilibre qui répond aux besoins de l'industrie. Nous allons certainement écouter et nous assurer que tout ce que nous voulons offrir répond à ces besoins et à ce moment-là, nous aurons plus de nouvelles à partager.

L'E3 est mort, vive autre chose !

(pour Entertainment Software Association). Si les trois dernières itérations n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie de COVID-19 (la dernière mouture date de 2019), cette nouvelle annulation en découle finalement également. En effet, depuis 2020, les différents éditeurs et constructeurs ont pu se rendre compte de l'impact d'une communication segmentée, contrôlée et distillée en fonction de leur propre actualité, le tout sans devoir payer le prix fort à l'ESA. Selon Stanley Pierre-Louis, dirigeant de l'ESA :Alors qu'à chaque annulation depuis 2020, les organisateurs évoquent avec espoir l'événement de l'année d'après, ce n'est désormais plus le cas.L'E3 se tenait habituellement sur 3 jours au Los Angeles Convention Center durant le début du moins de juin, souvent à une date assez proche de la WWDC (dont la partie en présentiel se réduit comme peau de chagrin ) . L'annulation de la version 2023 n'est absolument pas une surprise, de nombreux acteurs ayant déclaré tour à tour qu'il ne s'y rendraient pas cette année. Les organisateurs ont tenté de tenir bon,. C'est donc une grande page de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo qui se tourne, ce marché a évolué, et l'E3 ne semble désormais plus lui être nécessaire.