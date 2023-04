Des extensions de stockage moins chères pour Xbox Series en approche

Here comes a new challenger !

Sur une Xbox Series S

Avantage Sony ?

Si Sony a opté pour un emplacement SSD au format M.2 afin d'étendre le stockage de sa PlayStation 5,. Ce dernier point pourrait changer, et avec un avantage pour le joueur au niveau du tarif. En effet, les modules Seagate coûtent actuellement 253,97 euros pour 1 To (même s'il s'agit de SSD NVMe aux débits élevés, cela fait cher par rapport au marché). La firme Best Buy a ainsi affiché par erreur une page produit (supprimée depuis) mentionnant un nouveau modèle fabriqué cette fois par Western Digital au tarif de 179,99 dollars pour 1 To (la même boutique affiche la version Seagate à 219,99 dollars).A moins d'un poisson d'avril particulièrement cruel, ce modèle de Western Digital devrait bien être proposé à l'avenir, et permettra certainement d'économiser quelques dizaines d'euros pour des performances et capacités équivalentes. Ces modules peuvent s'avérer fort utiles pour accueillir des jeux de plus en plus gros (parfois plus de 100 Go) sur des consoles dont le stockage interne est limité à 1 To pour les Xbox Series X, et 512 Go pour les Xbox Series S. Sur ce point,puisque des SSD M.2 NVMe en PCIe 4.0 de 1 To atteignant au moins les débits de 5 500 Mo/s exigés par Sony et équipés d'un dissipateur thermique (conseillé par Sony) s'échangent à un tarif nettement plus accessible (et pour environ 250 euros, vous disposerez d'une capacité de 2 To, soit un stockage doublé). De plus, ces SSD au format M.2 pourront être utilisés sur un autre appareil (dans un PC portable ou via un port libre sur une carte mère) ou dans un boitier externe, contrairement aux modules pour Xbox.