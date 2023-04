Nostalgie ! Sid Meier’s Railroads! siffle aujourd'hui sur iPhone et iPad

Sid Meier’s Railroads! : le retour

De rails et de vapeur

Sid Meier’s Railroads! Feral Interactive Ltd 14.99€

Sid Meier’s Railroads!,. Le mythique jeu de gestion développé par Firaxis et édité par 2K Games est en effet sorti en octobre 2006 sur PC et en novembre 2012 sur Mac (respectant ainsi la sacro-sainte tradition qui veut que le Mac soit toujours à la pointe lorsqu'il s'agit de jeux vidéo). A l'époque, les Railroad Tycoon (jeu de gestion de compagnie ferroviaire) étaient à la mode et Sid Meier’s Railroads! entendait proposer, sans les assommer avec la complexité des titres concurrents qui proposaient toutefois des paramètres de gestion plus poussés et une expérience plus complète pour les joueurs les plus acharnés.Les jeux de gestion d'empire ferroviaire ont de nouveau le vent en poupe (entre autres avec l'arrivée de Railway Empire 2 qui sera disponible cette année sur le Game Pass de Microsoft pour les amateurs), ce qui a certainement donné l'idée à Feral Interactive d'un portage sur smartphones et tablettes de Sid Meier’s Railroads!.avec les 16 scénarios et les 40 modèles de locomotives issus du monde réel de la version originale. Le joueur devra alors mettre en place les rails entre les différentes villes afin de répondre au mieux aux besoins et demandes d'une population en pleine expansion.. Le titre nécessite 1,6 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadoS 15.5 minimum. Le jeu est également proposé sur le Mac App Store au tarif de 11,99 euros, ou 9,99 euros sur Steam et GoG . Le jeu disponible en version 64 bits nécessite 800,5 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 10.14 minimum.